Argentina completó su última práctica antes de la final y Scaloni ensayó un posible equipo

Argentina realizó el último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026, aunque la jornada estuvo condicionada por una fuerte tormenta eléctrica que obligó a modificar la planificación prevista. El plantel dirigido por Lionel Scaloni debía comenzar la práctica este sábado a las 12.30 (hora argentina) en el predio del New York Red Bull, pero las intensas lluvias y la actividad eléctrica demoraron el inicio de los trabajos.

Mientras aguardaban una mejora en las condiciones climáticas, los 26 futbolistas permanecieron en el gimnasio realizando ejercicios bajo techo. Recién unos 45 minutos más tarde, cuando la tormenta cedió, el plantel pudo salir al campo de juego para completar la práctica, aunque sobre un terreno muy mojado y rápido.

Scaloni dio pistas sobre el posible equipo

En el tramo abierto a la prensa, limitado a los primeros 15 minutos, los jugadores realizaron ejercicios con pelota y movimientos físicos. Luego, Lionel Scaloni repartió 11 pecheras entre Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La conformación de ese equipo podría representar un anticipo de la formación titular para enfrentar a España, aunque también podría tratarse de una estrategia del entrenador para no revelar sus verdaderos planes.

En la conferencia de prensa del viernes, Scaloni ya había manifestado su malestar por la organización de las actividades oficiales. "Hoy nos obligaron a entrenar a un horario que no queríamos, pero dada la conferencia y todo esto, tuvimos que hacer un entrenamiento un poco extraño, rápido, así que no pudimos probar nada", había señalado el técnico.

Montiel y De Paul, con chances de regresar

De acuerdo con los ensayos realizados, Gonzalo Montiel tendría grandes posibilidades de ocupar el lateral derecho desde el inicio en reemplazo de Nahuel Molina, quien podría ingresar durante el segundo tiempo.

Además, Rodrigo De Paul aparece con serias posibilidades de recuperar un lugar entre los titulares, mientras que Giuliano Simeone podría dejar su lugar en el equipo inicial.

La decisión definitiva recién se conocerá horas antes del encuentro, aunque el entrenamiento de este sábado dejó algunas señales sobre la formación que buscará defender el título mundial.

España también modificó su preparación

Las condiciones meteorológicas también afectaron la preparación del seleccionado español. El entrenador Luis de la Fuente decidió cancelar la práctica prevista al aire libre y trasladó los trabajos al interior del Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey.

Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante gran parte de la jornada, con cielo completamente cubierto y una humedad cercana al 87%, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya hacia la tarde.

Por el momento, los organizadores mantienen sin modificaciones el cronograma de la final del Mundial 2026, prevista para este domingo en el MetLife Stadium, donde Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo.