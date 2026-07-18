Banco Nación lanzó créditos para el campo con tasa cero en dólares y 18% en pesos

Banco Nación presentó nuevas líneas de crédito para el campo en el marco de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en La Rural. La propuesta incluye financiamiento para la compra de maquinaria agrícola, ganado e insumos, con tasas competitivas y plazos de hasta cinco años. La feria se desarrollará hasta el 26 de julio.

La entidad participa una vez más de la tradicional muestra agropecuaria con una amplia oferta destinada a productores, que contempla tanto créditos en pesos como en dólares, además de promociones, herramientas digitales y actividades vinculadas con la educación financiera.

Créditos para maquinaria y ganadería

Entre las principales novedades se destacan los créditos para la adquisición de maquinaria agrícola, con una tasa del 18% en pesos y un plazo de hasta cinco años.

A su vez, el Banco Nación ofrece financiamiento en dólares a tasa 0%, también con un plazo de cinco años, una alternativa pensada para potenciar las inversiones del sector agropecuario.

La propuesta se completa con líneas específicas para la compra de ganado, engorde e insumos de campaña. Los productores pueden acceder a estos créditos tanto en pesos como en dólares y gestionarlos a través de AgroNación, la tarjeta exclusiva de la entidad para el sector.

"Tenemos las tasas más bajas del mercado"

El gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez, destacó las condiciones de financiamiento que ofrece la entidad durante la exposición.

"Tenemos las tasas más bajas del mercado, lo que nos permitió alcanzar el 40% del patentamiento de maquinaria agrícola", afirmó a Infobae.

Asimismo, recordó que los productores interesados en acceder a préstamos en moneda estadounidense cuentan con la posibilidad de obtener financiamiento "a tasa 0, también a cinco años".

Beneficios y actividades durante la exposición

Además de las líneas crediticias, el Banco Nación ofrece acceso inmediato a préstamos mediante canales digitales y atención personalizada en su red de más de 700 sucursales distribuidas en todo el país.

Durante la muestra, los clientes también podrán acceder a un 25% de descuento en consumos realizados con la billetera BNA+, beneficio exclusivo para quienes visiten la exposición.