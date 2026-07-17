Asado para la final del Mundial: cuánto cuesta preparar el almuerzo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El asado vuelve a ser protagonista en la previa de la final del Mundial. Con el partido programado para las 16 horas, las carnicerías esperan un aumento en las ventas y ofrecen distintas alternativas de cortes y combos parrilleros para compartir en familia o con amigos.
El asado se prepara para ser uno de los grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial. Con la expectativa puesta en el partido decisivo y un horario que permite organizar un encuentro alrededor de la parrilla, las carnicerías de Paraná anticipan un mayor movimiento durante el fin de semana y ofrecen distintas opciones para quienes buscan armar una comida especial sin gastar de más.
Diego Ciarroca, dueño de una carnicería, explicó cómo esperan que se comporte la demanda en las horas previas al encuentro. “Creo que se va a mover. El otro día con el partido de Inglaterra era un día nublado, estuvo feo y no hubo las ventas que uno esperaba. Pero ahora se da todo porque el partido es a las 16 horas. Podes hacer una previa, hacer un asadito medio tarde y terminar comiendo a las 14:30 horas”.
El comerciante destacó que muchos clientes ya comenzaron a planificar la compra con anticipación para asegurarse los productos necesarios. La organización previa es clave para quienes tienen previsto reunirse durante la jornada del domingo y quieren evitar quedarse sin determinados cortes.
Más opciones para la parrilla y alternativas económicas
Según explicó Ciarroca, existe una variedad de cortes que pueden ser elegidos para la parrilla y que permiten armar una propuesta más accesible sin perder calidad. “Tenes gente que es precavida y trata de venir antes para asegurarse las cosas o porque ya sabe quién va a ir a la casa. Después tenes gente que va el domingo a la mañana o mañana (sábado), que son los días fuertes en los que se vende bastante”, señaló.
Además, remarcó que muchos consumidores buscan opciones diferentes al tradicional asado de costilla o vacío. “Tenemos varios cortes que son para la parrilla, son muy buenos y hasta más económicos que el asado y el vacío, que es lo que todo el mundo conoce”.
En ese sentido, desde la carnicería indicaron que asesoran a los clientes para encontrar alternativas que permitan rendir mejor la compra. “Siempre damos una carta de presentación de los diferentes cortes para que se le haga más económico y se le haga más rendidor”, puntualizó el comerciante.
Precios y combos para la previa mundialista
Entre las promociones disponibles, el local ofrece un beneficio especial para quienes abonen en efectivo. “Tenemos el descuento del 10% pagando en contado en todos los cortes que son para la parrilla”, exclamó Ciarroca.
Uno de los valores mencionados corresponde al kilo de costilla, que se encuentra a $19.350. Sin embargo, la propuesta comercial incluye diferentes cortes y combinaciones pensadas para quienes buscan organizar una parrillada completa.
Entre los combos disponibles se encuentra una opción parrillera que incluye vacío, costilla, tapa de asado, picaña parrillera, punta de marucha o costilla de cerdo, además de acompañamientos tradicionales como morcilla y corazón.