TelePASE: alertan por una nueva modalidad de estafa virtual que busca robar datos bancarios

Una nueva estafa vinculada con TelePASE encendió las alarmas en plena temporada turística. Delincuentes utilizan mensajes falsos para engañar a los usuarios y obtener información personal y financiera mediante técnicas de phishing.
Una nueva maniobra de fraude digital que utiliza el nombre de TelePASE comenzó a multiplicar las denuncias en distintos puntos del país. Aprovechando el incremento en el uso del sistema de cobro automático de peajes durante las vacaciones, ciberdelincuentes envían mensajes de texto y correos electrónicos falsos para engañar a los usuarios y obtener datos personales, bancarios y de tarjetas de crédito o débito.
La modalidad consiste en el envío de comunicaciones que aparentan provenir del sistema oficial y que alertan sobre una supuesta deuda pendiente o una eventual suspensión del servicio. Bajo un tono de urgencia, los mensajes incluyen un enlace que invita a regularizar la situación de manera inmediata, aunque en realidad conduce a un sitio web fraudulento diseñado para imitar la plataforma oficial.
Una vez que la víctima ingresa a esa página apócrifa, los estafadores solicitan información confidencial como números de documento, datos de tarjetas, claves de acceso y otra documentación sensible. Con esos datos, posteriormente realizan operaciones no autorizadas, vacían cuentas bancarias o comercializan la información obtenida en mercados ilegales.
Cómo funciona la maniobra de phishing
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que esta nueva modalidad de phishing se caracteriza por el alto nivel de sofisticación de las páginas falsas, que reproducen casi por completo el diseño del sitio oficial de TelePASE. Esa similitud dificulta que muchos usuarios detecten el engaño antes de ingresar su información.
Las denuncias crecieron durante las últimas semanas y varias víctimas informaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias luego de haber completado formularios en estos sitios fraudulentos. En muchos casos fue necesario bloquear tarjetas, modificar contraseñas y realizar reclamos ante las entidades financieras para intentar recuperar el dinero sustraído.
El aumento de estos episodios también generó preocupación entre los organismos responsables del sistema de peajes automáticos, ya que la maniobra afecta la confianza de los usuarios en una herramienta ampliamente utilizada en autopistas y rutas nacionales.
Recomendaciones para evitar caer en la estafa
Frente a esta situación, desde Vialidad Nacional difundieron una campaña de prevención con una serie de recomendaciones destinadas a reducir el riesgo de nuevos casos. Entre ellas, aconsejan no hacer clic en enlaces recibidos por mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados y verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de TelePASE.
También recordaron que el sistema nunca solicita datos personales o bancarios mediante mensajes y recomendaron actualizar periódicamente las contraseñas, utilizar claves seguras y reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes, publicó Infobae.
Otra de las advertencias apunta a revisar cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar información sensible. Los especialistas recuerdan que los sitios oficiales utilizan conexiones seguras identificadas con el prefijo "https://", una medida que ayuda a reducir el riesgo de acceder a plataformas fraudulentas. Además, remarcan la importancia de desconfiar de mensajes con errores ortográficos, remitentes desconocidos o expresiones alarmistas que busquen generar una reacción inmediata por parte del usuario.