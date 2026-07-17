Torneo Nacional de Softbol Infantil: Paraná recibe a 12 equipos en una nueva edición

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo Nacional de Softbol Infantil comenzó este viernes en las instalaciones del Club Softbol Play de Paraná y reúne a 12 equipos provenientes de distintos puntos del país. La competencia se extenderá hasta el domingo con entrada libre y gratuita para el público.
El Torneo Nacional de Softbol Infantil ya se vive en Paraná con una nueva edición que reúne a jóvenes deportistas de entre 11 y 14 años en las instalaciones del Club Softbol Play. La competencia, que alcanza su 29ª edición, convoca a delegaciones de Buenos Aires y de la capital entrerriana en un fin de semana dedicado al deporte, la integración y el desarrollo de las categorías formativas.
La presidenta del Club Softbol Play, Andrea Santos, expresó la emoción que representa para la institución volver a ser anfitriona de uno de los certámenes más importantes del calendario infantil. "Es algo emocionante para nosotros. Esperamos siempre todo el año con muchas ansias el torneo para que disfruten los chicos. Este año tenemos 12 equipos, de Buenos Aires y de Paraná, obviamente".
La dirigente destacó que el principal objetivo del evento continúa siendo brindar un espacio de encuentro para los más pequeños, donde el resultado deportivo pase a un segundo plano frente a la experiencia compartida entre jugadores, entrenadores y familias.
Un torneo que busca volver a tener carácter internacional
Si bien en esta oportunidad la competencia contará únicamente con equipos argentinos, la organización recordó que en ediciones anteriores participaron delegaciones del exterior, lo que le otorgó un carácter internacional al certamen.
En ese sentido, Andrea Santos explicó: "El año pasado vinieron chicos de Perú, pero este año hubo complicaciones por lo cual no pudieron venir. Siempre tenemos la esperanza que vuelva a ser internacional, pero lo que más nos interesa es que todos los chicos disfruten cuando vengan".
La competencia se desarrollará durante todo el fin de semana y finalizará el domingo 19 de julio alrededor de las 13. Durante las distintas jornadas se disputarán numerosos encuentros que permitirán a los equipos mostrar su nivel deportivo y continuar fortaleciendo el crecimiento del softbol infantil.
Entrada libre para disfrutar del mejor softbol
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse al Club Softbol Play para acompañar a los jóvenes deportistas y conocer de cerca una disciplina que tiene una fuerte tradición en Paraná, considerada la capital nacional del softbol.
Además del atractivo deportivo, el predio contará con servicio de cantina para quienes concurran durante las diferentes jornadas del campeonato.
Sobre la convocatoria al público, Andrea Santos remarcó: "la entrada no tiene costo, es totalmente gratuita y puede venir a mirar algo distinto si no tenes idea del softbol". De esta manera, el club busca acercar el deporte a nuevos espectadores y seguir promoviendo una disciplina que continúa creciendo en la ciudad y en todo el país.