Scaloni, entre los cinco mejores de su promoción, enfrentará a su maestro en la final del Mundial ante España

La final del Mundial 2026 tendrá un atractivo especial más allá del duelo entre la Selección argentina y España. En los bancos de suplentes se enfrentarán Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, una dupla marcada por una historia que comenzó varios años antes de coincidir en la definición de la Copa del Mundo.

El entrenador del seleccionado español fue uno de los profesores de Scaloni cuando el argentino realizó, en 2017, el curso para obtener la licencia UEFA Pro, la máxima certificación para entrenadores que otorga la UEFA. La capacitación se desarrolló en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En ese momento, De la Fuente dirigía a la selección española Sub-19 y tenía a su cargo la asignatura de técnica dentro del programa de formación. El curso reunió a otras figuras vinculadas al fútbol, entre ellas Andoni Iraola y Fernando Redondo, mientras que Scaloni finalizó entre los cinco mejores promedios de la promoción.

Una relación que trascendió las aulas

Con el paso de los años, la relación entre ambos entrenadores se fortaleció y continuó más allá del ámbito académico. Tanto Scaloni como De la Fuente destacaron públicamente el trabajo del otro en diferentes oportunidades y mantienen un vínculo de respeto y admiración mutua.

En la conferencia de prensa previa a la semifinal frente a Inglaterra, el entrenador argentino recordó ese vínculo y expresó: "Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él".

La historia profesional de ambos también presenta otra coincidencia: ninguno llegó a conducir un club antes de asumir al frente de la selección mayor de su país.

Un recorrido con caminos similares

Antes de hacerse cargo de España, Luis de la Fuente construyó su carrera en las divisiones juveniles de la Roja, al frente de los seleccionados Sub-19, Sub-21 y Sub-23, con los que consiguió importantes resultados internacionales.

Scaloni, por su parte, inició su trayectoria como entrenador en la Selección argentina Sub-20 antes de asumir la conducción del equipo mayor, con el que logró conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de alcanzar una nueva final mundialista.

Este domingo, cuando Argentina y España definan al campeón del Mundial 2026, el enfrentamiento también tendrá un condimento especial: el alumno buscará superar al maestro en uno de los partidos más importantes de sus carreras.