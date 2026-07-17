FIFA entregará por primera vez anillos de campeón: cómo son las exclusivas piezas que recibirán los ganadores

Además de la Copa y las medallas, la FIFA entregará exclusivos anillos de campeón. Serán personalizados, habrá solo 2.026 unidades y diamantes incrustados.
La FIFA entregará por primera vez anillos de campeón en la historia de los Mundiales y la selección que conquiste la final del Mundial 2026 entre Argentina y España recibirá un reconocimiento inédito. Además de levantar la Copa del Mundo, obtener las medallas doradas y el premio económico, el plantel campeón será distinguido con exclusivas piezas de colección inspiradas en una tradicional costumbre del deporte estadounidense.
El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y marcará un antes y un después para la máxima competencia del fútbol, ya que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) incorporará este nuevo premio como parte de la ceremonia oficial.
La iniciativa fue presentada en las últimas horas por el organismo rector del fútbol mundial y rápidamente despertó la atención de los fanáticos por el diseño y la exclusividad de los anillos.
Un premio inspirado en las grandes ligas de Estados Unidos
La entrega de anillos es una tradición profundamente arraigada en el deporte norteamericano. Cada temporada, las franquicias campeonas de la NBA, la NFL, la MLB y la NHL reciben este tipo de reconocimiento, que suele convertirse en una pieza de colección para jugadores, entrenadores y dirigentes.
Por primera vez, la FIFA adoptará ese modelo para premiar al campeón del Mundial.
Según informó el organismo, se fabricarán 2.026 anillos, en alusión al año de la Copa del Mundo. Sin embargo, únicamente 30 estarán destinados al plantel campeón, mientras que el resto será comercializado o subastado bajo licencia oficial de la FIFA. Hasta el momento, no se informaron los precios ni la modalidad de venta.
Cómo son los exclusivos anillos de campeón
Cada pieza estará personalizada con la identidad de la selección que se consagre campeona del Mundial. En uno de sus laterales llevará grabada la Copa Mundial de la FIFA, mientras que en el otro aparecerán referencias exclusivas del equipo ganador.
Los anillos fueron elaborados en oro macizo y presentan una combinación de diamantes y zafiros incrustados. En la parte superior se destacan los zafiros que rodean el diseño central, mientras que gran parte de la estructura luce diamantes cuidadosamente distribuidos.
En el frente de cada pieza podrá leerse la inscripción "FIFA World Cup 2026 Champions". Además, cada anillo contará con un número de serie único y un certificado oficial de autenticidad que acreditará su originalidad.
Cuándo recibirán los anillos los campeones
Una vez finalizada la final del Mundial, el capitán y el director técnico de la selección campeona recibirán en el estadio una versión simbólica del anillo durante la ceremonia de premiación.
Posteriormente, la FIFA entregará los 30 anillos definitivos, confeccionados a medida y personalizados para cada integrante del plantel campeón.
La edición 2026 también tendrá otra particularidad histórica. Será la primera vez que una final del Mundial enfrente a los vigentes campeones de Europa y América, ya que Argentina llega como campeona de la Copa América y España como campeona de la Eurocopa.