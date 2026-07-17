El Niño empieza a hacerse sentir: calor y alerta por lluvias abundantes y granizo en Entre Ríos

Las condiciones de circulación atmosférica regional en Sudamérica empiezan a mostrar un cambio notable que se asemeja mucho más a lo esperable bajo la influencia de un evento El Niño, como el que se está intensificando actualmente.

De condiciones mayormente frías y estables que predominaron hasta el momento en la temporada en el país, pasamos en estos días a un marcado aumento de temperatura y humedad, en combinación con sistemas de baja presión que comienzan a cruzar la cordillera desde el Océano Pacífico con mayor frecuencia.

El resto de esta semana promete mucha acción meteorológica en distintas regiones del país, motivando la emisión de alertas oficiales de distinto nivel por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

Calor primaveral por algunos días en la República Argentina

El viento de componente norte ya se encuentra bien definido en la mitad norte de Argentina y esto promueve un ascenso sostenido tanto de la temperatura como de la humedad.

Este viernes será el pico de calor en la región Pampeana, con marcas máximas en el rango de 20 a 25 °C y mínimas muy altas para la época. A partir del sábado rotará el viento al sur-sudeste y comenzará un escalonado descenso térmico hacia valores frescos nuevamente para el fin de semana.

Bajo un ambiente moderadamente inestable, húmedo y con altas temperaturas, las perturbaciones que ingresen desde el Pacífico y recorran la zona central encontrarán en las próximas horas un escenario propenso para la formación de tormentas aisladas, pero localmente fuertes.

El granizo es un riesgo considerable entre el viernes y el sábado en la región comprendida por la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral. No se esperan eventos generalizados ni muy duraderos de tormentas, pero las condiciones son propicias para que en forma aislada puedan darse focos con intensidad significativa y rápido desplazamiento.

La situación tendrá mejoramientos temporarios, aunque el ambiente promete persistir inestable al menos hasta comienzos de la próxima semana.

Alerta amarilla por tormentas para varios departamentos entrerrianos

En paralelo al pronóstico de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Entre Ríos. El aviso abarca a los departamentos Gualeguay y Victoria durante la mañana del viernes.

Asimismo, la alerta se extenderá entre la mañana del viernes y la tarde del sábado para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En tanto, para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el fenómeno se espera durante toda la jornada del sábado.

Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades afectadas.

Pronóstico para Paraná y la zona

El pronóstico para Paraná anticipa un fin de semana con condiciones meteorológicas inestables, lluvias y tormentas de variada intensidad, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas se mantendrán elevadas durante los próximos días, aunque desde el lunes comenzará un descenso que dará paso a jornadas más frescas.

Para este viernes, la temperatura máxima llegará a los 26°C, mientras que la mínima será de 17°C. Desde la mañana aumentará la inestabilidad con probabilidades de lluvias y tormentas de entre 10 y 40%, condición que se mantendrá durante la tarde. Hacia la noche, las chances de precipitaciones disminuirán.

Sábado con tormentas y ambiente cálido

El sábado continuará el tiempo inestable. La mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C. El SMN prevé probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la madrugada, mientras que por la mañana el porcentaje aumentará a 40-70%, siendo el período con mayor probabilidad de tormentas. Durante la tarde y la noche persistirán las chances de lluvias, nuevamente entre 10 y 40%.

Además, se prevén vientos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.

Las condiciones no cambiarán demasiado el domingo, cuando la temperatura oscilará entre los 15°C y los 20°C. El organismo nacional mantiene entre 10 y 40% la probabilidad de lluvias tanto para la madrugada como para la tarde y la noche, por lo que la jornada continuará marcada por la inestabilidad.

Descenso térmico desde el lunes

A partir del lunes mejorarán las condiciones del tiempo. El pronóstico indicó cielo mayormente nublado, sin lluvias significativas y probabilidades de precipitaciones de apenas 0 a 10%. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima.

El descenso térmico se hará más evidente el martes y miércoles, cuando las máximas rondarán los 20°C, pero las mínimas caerán hasta los 9°C en el inicio de la jornada. Para el jueves, el SMN anticipó una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 19°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

De esta manera, tras un fin de semana marcado por la humedad y las tormentas, Paraná experimentará un cambio de tiempo con ambiente más fresco y estable durante la próxima semana.