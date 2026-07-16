Tiempo en Entre Ríos: anticipan días templados, nubosidad y lluvias aisladas

El tiempo en Entre Ríos seguirá presentando condiciones templadas a cálidas durante los próximos días, aunque con un escenario de inestabilidad que favorecerá la presencia de abundante nubosidad y algunas lluvias aisladas. Así lo explicó el meteorólogo Sergio Jalfin durante su participación en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó un panorama sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la provincia.

En ese sentido, Jalfin señaló: “Va a seguir el tiempo templado a cálido mañana, pero también marcado por la inestabilidad y la abundante nubosidad, tanto mañana como pasado donde pueden llegar a darse algunas lluvias aisladas. También el domingo, pero con probabilidades más bajas”.

El especialista indicó que, si bien las condiciones no serán completamente estables, las temperaturas continuarán siendo agradables para esta época del año y no se prevé el regreso de una masa de aire frío de características polares en el corto plazo.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

En relación con las condiciones previstas para la jornada del sábado y, especialmente, para el horario en que se disputará el partido más esperado del fin de semana, el meteorólogo llevó tranquilidad respecto a la probabilidad de precipitaciones importantes.

Al respecto, expresó: “A la hora del partido, tienen que saber que va a haber cielo nublado, con una máxima estimada de 20 grados, ambiente muy húmedo y una muy baja chance de alguna llovizna, pero lo importante es que no va a hacer frío y va a estar muy agradable”.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, el pronóstico anticipa un ambiente confortable, con temperaturas superiores a las registradas durante las últimas semanas y con condiciones que permitirán el desarrollo de actividades al aire libre, aunque bajo un cielo mayormente cubierto.

El pronóstico para la próxima semana

Respecto al inicio de la próxima semana, Jalfin advirtió que persistirá el ambiente agradable, aunque comenzará un descenso gradual de las temperaturas acompañado por nuevas posibilidades de precipitaciones.

Foto: Archivo Elonce.

En ese contexto, afirmó: “También ambiente agradable para comienzos de la próxima semana, pero también con un gradual descenso de la temperatura y nuevamente con la posibilidad de algunas precipitaciones para el lunes y martes de la próxima semana”.

Finalmente, el meteorólogo anticipó un escenario de mayor estabilidad hacia la segunda mitad de la semana y sostuvo: “El resto de la semana va a continuar con buen tiempo, con algunas nubes y sin precipitaciones, pero sin el retorno del frío polar. Se van a mantener las máximas promediando los 16 a 19 grados y las mínimas de 7 a 10 grados”.