Marta Fort reveló su ranking de los jugadores más lindos de la Selección: “Este es mi top”

Marta Fort se convirtió en una de las protagonistas de la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 al compartir un ranking con los futbolistas que, según su criterio, son los más lindos del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Desde la ciudad de Atlanta, donde se encontraba realizando la cobertura para un canal de streaming, la influencer publicó un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios entre los hinchas.

Con su estilo descontracturado, la hija del empresario Ricardo Fort presentó su listado personal de la Scaloneta.

El ranking de Marta Fort

"Desde acá, desde Atlanta, les voy a dejar mi top de más lindos de la selección. Uno, Paredes. Dos, Julián Álvarez. Tres, Nico Paz. Cuatro, Lo Celso. Cinco, Enzo Fernández. Esos son los datos by Marta Fort", expresó.

El video fue replicado en distintas plataformas y despertó una ola de reacciones entre los seguidores de la influencer y los fanáticos de la Selección.

Los comentarios de los hinchas

Entre los mensajes que recibió, algunos usuarios respaldaron su elección, mientras que otros aprovecharon para proponer sus propios rankings.

"Obvio, Paredes en el 1 puesto", escribió un seguidor. Otro comentó con humor: "Repito, ¡es la más linda! El top de periodistas lindas: 1 Marta Fort, 2 Marta Fort, 3 Marta Fort. Las demás no existen".

También hubo quienes defendieron otras posiciones del listado. "La comandanta puede decir lo que quiera" y "Paredes y Enzo en ese orden, Martita no te confundas", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.