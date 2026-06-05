Marta Fort sorprendió con un look total black y una producción de alto impacto

Marta Fort compartió imágenes del backstage de una nueva producción fotográfica. Con una estética rockera y un estilismo total black, mostró una de sus apuestas de moda más audaces.
Marta Fort volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrar el detrás de escena de una producción de moda en la que desplegó una estética audaz y sofisticada. La influencer compartió en sus historias de Instagram imágenes exclusivas del trabajo realizado junto a un equipo creativo, donde lució un look total black de inspiración rockera.
La hija de Ricardo Fort continúa consolidando su presencia en el universo de la moda. Tras sus primeros pasos sobre las pasarelas y su participación en proyectos vinculados al streaming, también se posicionó como una referente de estilo para miles de jóvenes que siguen de cerca cada una de sus publicaciones.
En esta oportunidad, eligió un conjunto completamente negro que combinó distintas texturas y accesorios para lograr una imagen impactante. Las fotografías fueron realizadas en un estudio y estuvieron a cargo de la creadora audiovisual Anto Braggio.
Una apuesta con sello rockero
Para la producción, Marta llevó una camisa negra que dejó gran protagonismo al diseño del outfit. La prenda fue combinada con una chaqueta de cuero del mismo color, pieza que aportó una impronta rockera y sofisticada a la propuesta.
El estilismo se completó con un culotte negro y stilettos con tiras finas, acompañados por medias translúcidas con pequeños detalles decorativos. La combinación generó un equilibrio entre elegancia y modernidad, dos elementos que suelen estar presentes en las elecciones de moda de la influencer.
Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las cadenas doradas superpuestas en diferentes largos, utilizadas tanto en el cuello como en la zona de las caderas. Estos accesorios aportaron personalidad al conjunto y reforzaron la estética glam rock que predominó en toda la producción.
El maquillaje y el peinado como protagonistas
El beauty look también ocupó un lugar central en la propuesta. Marta optó por llevar el cabello suelto, peinado con ondas marcadas y raya al costado, una elección que complementó la imagen elegante y descontracturada al mismo tiempo.
En cuanto al maquillaje, apostó por una mirada intensa con delineado estilo cat eye, acompañado por técnicas de contorno, rubor y tonos neutros en los labios. El resultado final reforzó la identidad visual del proyecto y acompañó la impronta moderna de las prendas elegidas.
La joven empresaria e influencer se mostró entusiasmada con el trabajo realizado y adelantó parte del contenido a través de sus redes sociales, donde suele compartir aspectos de su rutina profesional y personal.