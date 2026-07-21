Policía grave tras un choque en Concordia: buscan al conductor que lo abandonó

Policía en grave estado tras choque. Un policía, oriundo de Concordia, permanece internado en grave estado en el hospital Delicia Concepción Masvernat, tras chocar en su motocicleta contra un automóvil durante la noche del domingo 19 de julio.

La Justicia busca identificar al conductor de un automóvil que abandonó el lugar sin asistir a la víctima. La investigación es encabezada por la fiscal Daniela Montangie.

De acuerdo con fuentes policiales, el efectivo, que actualmente presta servicio en la Jefatura Departamental La Paz, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia cerebral y un traumatismo cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral. Debido a la gravedad de las lesiones, permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Buscan un Renault Megane verde

Desde la Comisaría Octava solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar un Renault Megane verde con vidrios polarizados, que sería el vehículo involucrado en el siniestro.

Según la información oficial a la que accedió 7Páginas, el automóvil presenta daños visibles: le falta el espejo retrovisor derecho y las dos baguetas (molduras) del mismo lado, que se desprendieron como consecuencia del impacto.

Ante cualquier información sobre un vehículo con esas características, la Policía pidió comunicarse con la dependencia policial más cercana o a los teléfonos de emergencia 101 o 911.

Cómo ocurrió el choque

Según las primeras actuaciones, el policía circulaba en motocicleta por avenida San Lorenzo, en sentido este-oeste, detrás de un automóvil que transitaba en la misma dirección.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el vehículo redujo la velocidad para girar hacia calle Isthilart y la motocicleta impactó desde atrás, según publicó Concordia Policiales.

Como consecuencia del choque, el efectivo salió despedido y sufrió lesiones de extrema gravedad. En tanto, el conductor del automóvil continuó su marcha y escapó sin prestar asistencia.