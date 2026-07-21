Paula Ibarra brilló en los Parasuramericanos y sueña con llegar a Los Ángeles 2028

REDACCIÓN ELONCE
Paula Ibarra regresó de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar con una medalla de oro y otra de plata para la Argentina. La nadadora entrerriana repasó su actuación, habló de su preparación, de los desafíos de la paranatación y del gran objetivo que persigue: competir en los Juegos Paralímpicos.
Paula Ibarra atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. La nadadora oriunda de Gualeguay regresó de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, con una actuación histórica para su trayectoria, al conquistar una medalla de oro en los 200 metros combinados y una medalla de plata en los 100 metros espalda. A sus 22 años, aseguró que se trató de la competencia más importante de su carrera y ya puso la mirada en el próximo gran desafío del ciclo paralímpico.
La representante entrerriana integró la delegación argentina que participó del certamen disputado entre el 5 y el 15 de julio, mientras que las pruebas de natación se desarrollaron del 11 al 15. En ese escenario consiguió sus primeras preseas internacionales para el país y volvió a registrar sus mejores marcas personales.
Durante una entrevista con "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Ibarra reconoció la importancia de este logro tanto en lo deportivo como en lo personal. "Es la primera en la que traigo medallas para el país, pero anteriormente había participado en 2023 del Panamericano Juvenil en Bogotá y del Panamericano de Mayores en Santiago".
Un oro construido con esfuerzo
La competencia de los 200 metros combinados tuvo un significado especial para la entrerriana. Después de quedarse muy cerca del primer puesto en los 100 metros espalda, afrontó la siguiente prueba con la determinación de no dejar escapar otra oportunidad.
"Obtuve la medalla de oro en los 200 metros combinados. La verdad fue una carrera dura, pero anteriormente en los 100 metros de espalda se me fue la medalla de oro por muy poquito y a los 200 metros combinados estuvo a punto. Así que fue como agachar la cabeza y darlo todo a lo último porque decía, 'No me puedo volver a pasar lo mismo'".
Sobre la definición de la prueba en la que obtuvo la medalla de plata, explicó qué ocurrió en los metros finales. "Iba con ventaja los primeros 100 metros. Di una vuelta un poco mal y ahí me sacó diferencia la colombiana y no pude cerrar como esperaba".
La deportista también destacó que, además de las medallas, uno de los aspectos más positivos fue recuperar sus mejores registros. "Hoy puedo ponerla como mi mejor competencia hasta el momento, ya que pude traer medallas para el país, que eso siempre es importante. Y más allá de la medalla pude volver también a mis mejores marcas".
El orgullo de representar a la Argentina
La actuación de la selección argentina dejó un balance muy positivo en Valledupar. El equipo nacional finalizó tercero en el medallero general, detrás de Brasil y Colombia, mientras que la natación fue la disciplina que más preseas aportó para la delegación.
Consultada sobre ese resultado, Ibarra manifestó: "Siempre es un orgullo representar al país y que quedemos terceros en el medallero, más junto con las otras delegaciones que siempre son muchos más en cantidad de personas".
También valoró el crecimiento que viene mostrando la disciplina dentro del deporte adaptado argentino. "Natación tiene muchas estrellas hoy en día, tiene medallistas paralímpicos y medallistas mundiales".
La nadadora recordó además las exigentes condiciones climáticas que debieron afrontar durante la competencia en Colombia. "En general, la temperatura estaba en 37 grados y algunos días se iba a 39 también. Nosotros estábamos en el agua compitiendo, pero todo el tiempo que estábamos afuera se sufría también".
Un camino que comenzó en Gualeguay
Ibarra inició su vínculo con la natación cuando apenas tenía seis años. Primero integró equipos convencionales y luego dio el salto a la natación adaptada, un proceso que terminó abriéndole las puertas de la selección argentina.
"Yo arranqué a nadar en mi ciudad, Gualeguay, a los 6 años más o menos en la escuelita. Después me llamó uno de los entrenadores para el equipo de competencias convencionales. En ese momento mi mamá les dijo, tiene una discapacidad y le dijeron que no era un problema, que me querían igual".
Más adelante comenzó a competir oficialmente dentro del circuito adaptado y su crecimiento fue constante. "Ahí fue mi primer competencia con Adaptados donde me clasificaron funcionalmente a nivel nacional y de ahí en adelante, participé de Región Centro con Entre Ríos, de Juegos Evita con Entre Ríos. Me empezaron también a convocar de la selección a las distintas concentraciones de distintos torneos".
Actualmente desarrolla su preparación en Buenos Aires. Vive en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y entrena en River Plate con una intensa rutina semanal que combina sesiones de agua, gimnasio, preparación física y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario.
El sueño paralímpico y el periodismo deportivo
El gran objetivo de Paula Ibarra tiene nombre y fecha: los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. La entrerriana sabe que antes deberá superar las marcas mínimas y recorrer cada una de las etapas del ciclo paralímpico: "Mi objetivo más grande es participar de Los Ángeles en 2028, que son los Paralímpicos. Vamos paso a paso con el con el ciclo paralímpico".
Respecto a las posibilidades de clasificar al próximo Parapanamericano, sostuvo: "Yo creo que eh voy a estar cerca de las marcas, que no va a ser difícil clasificarme al al Panamericano. Ya hablando de los Juegos eh paralímpicos, sí se va a complicar un poquito más".
En paralelo a su carrera deportiva también estudia Periodismo Deportivo gracias a una beca en la Universidad de Palermo. "Tengo la suerte de estar becada en la Universidad de Palermo. Estoy estudiando periodismo deportivo", contó. Además, reconoció que disfruta especialmente de la escritura: "Me gusta leer mucho. Todo el tiempo estoy escribiendo o veo algo y se me hace mucho más fácil redactar que ponerme a hablarlo".
Aunque hoy el deporte ocupa el primer lugar en su vida, no ocultó cuál es el sueño que persigue desde hace años. "Mi mayor sueño es participar de un Juego Paralímpico y yendo un poquito más, ser medallista paralímpica".