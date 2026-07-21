Tiempo en Entre Ríos: anuncian lluvias, descenso de temperatura y mejora hacia el fin de semana

El tiempo en Entre Ríos comenzará la semana con un marcado cambio de las condiciones meteorológicas. El ingreso de aire más frío y la presencia de inestabilidad favorecerán la ocurrencia de lluvias y chaparrones en distintos puntos de la provincia durante el martes y parte del miércoles. Aunque el pronóstico corresponde específicamente a Paraná, se espera un escenario similar en gran parte del territorio entrerriano, con variaciones locales en la intensidad de las precipitaciones.

Las temperaturas también mostrarán un descenso respecto de los últimos días. Para este martes se prevé una máxima cercana a los 15 grados y una mínima de 10, mientras que durante la noche aumentarán las probabilidades de precipitaciones, con valores que oscilarán entre el 10 y el 40 por ciento. El ambiente será fresco y húmedo, acompañado por abundante nubosidad.

Foto: Archivo Elonce.

Durante la madrugada y la mañana del miércoles persistirán las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas que descenderán hasta los 8 grados. Hacia la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas mejoras y la máxima alcanzará nuevamente los 15 grados, marcando el inicio de una estabilización de las condiciones del tiempo.

La mejora llegará desde el jueves

Según el pronóstico, el jueves marcará un cambio importante en el panorama meteorológico para Entre Ríos. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula y el cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas comenzarán una lenta recuperación, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima de 16. Si bien el ambiente continuará siendo fresco durante las primeras horas del día, las condiciones serán mucho más agradables en comparación con el comienzo de la semana.

Foto: Archivo Elonce.

Para el viernes continuará la tendencia de estabilidad. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas y un ascenso de la temperatura que permitirá alcanzar los 20 grados de máxima, mientras que la mínima rondará los 10 grados.

Un fin de semana con condiciones agradables

La mejora se consolidará durante el sábado y el domingo, jornadas para las cuales no se esperan precipitaciones en la provincia. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con momentos de mayor presencia del sol, favoreciendo actividades al aire libre.

Foto: Archivo Elonce.

El sábado se perfila como uno de los días más templados del período, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados. En tanto, el domingo la máxima podría llegar a los 24 grados, consolidando un marcado ascenso térmico luego del ingreso del aire frío registrado durante la primera mitad de la semana.

El pronóstico también anticipa que el lunes continuará el tiempo estable, con una mínima de 11 grados y una máxima cercana a los 21. De esta manera, el escenario meteorológico para Entre Ríos mostrará dos etapas bien diferenciadas: un inicio de semana con lluvias, nubosidad y bajas temperaturas, seguido por varios días de estabilidad, recuperación térmica y condiciones favorables en gran parte de la provincia.