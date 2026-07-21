Inauguraron una plaza en Villa Hermosa y asumió la nueva comisión vecinal

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná puso en valor un espacio verde en barrio Villa Hermosa con un circuito saludable, cancha de tejo e iluminación LED. Además, asumieron las nuevas autoridades de la comisión vecinal, que renovó su compromiso de seguir impulsando mejoras para el barrio.
El barrio Villa Hermosa sumó este martes un nuevo espacio público recuperado para el disfrute de los vecinos. La Municipalidad de Paraná inauguró una plaza ubicada sobre calle Dean Funes, entre Beiró y Roque Sáenz Peña, donde además se realizó el acto de asunción de la nueva comisión vecinal.
La intervención incluyó la construcción de un circuito saludable destinado principalmente a personas mayores, una cancha de tejo, mejoras en la iluminación con tecnología LED y trabajos de acondicionamiento del predio, que anteriormente se encontraba desaprovechado.
Durante la actividad participaron la intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres y vecinos del barrio, quienes destacaron el trabajo conjunto entre la comunidad y el municipio para concretar el proyecto.
Un proyecto impulsado por los vecinos
La intendenta recordó que la iniciativa surgió a partir de un pedido de la comisión vecinal, que propuso resignificar el espacio para transformarlo en un lugar de encuentro y recreación.
"Villa Hermosa es un barrio con historia en la ciudad. Tiene una historia de lucha por las cosas de su barrio y, particularmente, Rubén junto con un grupo de vecinos planteó hace un tiempo que este espacio estaba desaprovechado porque querían hacer algo para las personas mayores, para que hagan ejercicio, un circuito de caminata y una cancha de tejo", expresó Romero.
La jefa comunal explicó que inicialmente se había proyectado construir un playón deportivo, aunque tras dialogar con los vecinos se optó por desarrollar un espacio recreativo más inclusivo.
"Todo eso lo ha hecho la Municipalidad con el apoyo de las áreas correspondientes. Primero se había pensado en un playón deportivo, después de las conversaciones surgió esta propuesta y hoy estamos visitando el lugar, que quedó hermoso", destacó.
Romero también señaló que durante las obras se preservó un antiguo palo borracho existente en el predio, realizando únicamente tareas de poda para conservar el árbol.
Renovación del compromiso vecinal
En el marco de la jornada también asumieron las nuevas autoridades de la comisión vecinal, encabezada nuevamente por Rubén Almirón, quien fue reelecto como presidente.
El dirigente barrial valoró el acompañamiento municipal y aseguró que continuará gestionando mejoras para Villa Hermosa.
"Siempre vamos por más. Esto fue un proyecto de hace tres o cuatro años. Lo fuimos modificando y hoy se logró concretar. Ahora volvemos a asumir y vamos a seguir trabajando junto con la Municipalidad porque una comisión vecinal sola no puede trabajar", afirmó.
Asimismo, remarcó que durante los últimos años se concretaron distintas obras para el barrio, aunque reconoció que aún quedan objetivos pendientes.
"Se han logrado muchas cosas en el barrio, por supuesto faltan todavía, pero estos dos años que arrancamos de vuelta le vamos a dar duro nuevamente para seguir mejorándolo", sostuvo.
Trabajo conjunto con la comunidad
Por su parte, el viceintendente David Cáceres resaltó el compromiso de los vecinos y la importancia de recuperar espacios públicos para fortalecer la vida comunitaria.
"Hace un tiempo recorrimos este espacio, que estaba abandonado, en desuso y con problemas de inseguridad. Los vecinos plantearon que era el único espacio verde del barrio y propusieron hacer una plaza. Hoy estamos recorriendo su puesta en valor", manifestó.
También destacó la incorporación de luminarias LED tanto en la plaza como en distintas calles de Villa Hermosa.
"No concebimos otra forma de llevar adelante la gestión si no es de la mano con los vecinos y mediante un trabajo en conjunto", concluyó.
Tras el acto protocolar, las autoridades y vecinos recorrieron las nuevas instalaciones y dejaron formalmente inaugurado el espacio recreativo, que desde ahora estará destinado al encuentro, la actividad física y la recreación de quienes viven en Villa Hermosa.