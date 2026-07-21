Lisandro Martínez y su mensaje tras la final del Mundial: "El resultado no define el camino"

REDACCIÓN ELONCE
El defensor entrerriano de la Selección argentina agradeció el apoyo de los hinchas tras la derrota frente a España y remarcó que el recorrido del equipo estuvo marcado por el esfuerzo, la unión y el orgullo de representar al país.
Lisandro Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El defensor entrerriano expresó su tristeza por no haber podido conquistar el título, pero también resaltó el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional de los hinchas durante toda la competencia.
"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta", comenzó escribiendo el futbolista, quien también agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que formaron parte de la delegación argentina.
"Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo", agregó en referencia al acompañamiento de los argentinos.
Un mensaje de orgullo y esperanza
En su publicación, Lisandro Martínez felicitó a España por la obtención del campeonato y dejó un mensaje de aliento para los hinchas argentinos. "El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir", expresó el defensor, una de las figuras del seleccionado durante el Mundial.
Además, remarcó el compromiso del plantel con la camiseta albiceleste: "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha... Siempre será un enorme orgullo representarlos". Antes de cerrar su mensaje, dejó una reflexión: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", y concluyó con un sentido "¡Te amo, Argentina!".