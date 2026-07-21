Cuatro mujeres fueron asesinadas durante la final del Mundial en distintos puntos del país

Mientras la atención de millones de argentinos estaba puesta en la final de la Copa del Mundo 2026, cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio en distintas provincias del país. Los crímenes ocurrieron el domingo 19 de julio en Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Misiones, según relevó la organización feminista Ahora Que Sí Nos Ven, que difundió los casos a partir de una recopilación de hechos ocurridos durante esa jornada.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Gómez, Lara Carballo, Norma Tula y Sandra Beatriz Bilau, quienes murieron con pocas horas de diferencia en episodios que son investigados por la Justicia.

Desde la organización advirtieron que los hechos reflejan la persistencia de la violencia de género y remarcaron que, mientras el país seguía uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, cuatro familias quedaron atravesadas por crímenes de extrema violencia.

Los casos registrados en cuatro provincias

En Santa María de Punilla, Córdoba, fue asesinada Rocío Gómez, madre de tres hijas. El principal acusado es su expareja, Máximo Ezequiel Baudraco, de 40 años, quien tenía una condena previa por violencia de género. La investigación apunta a que el hombre la asesinó y luego fue detenido.

En Rosario, la víctima fue Lara Carballo, una joven de 20 años que murió tras recibir un disparo. Su pareja, identificado como Axel A., se entregó posteriormente a la Policía y sostuvo que el disparo había sido "accidental". No obstante, la Justicia investiga el hecho bajo la hipótesis de femicidio.

En Catamarca, la víctima fue Norma Tula, de 61 años. El principal sospechoso del crimen es su hijo, Marcelo Joaquín Tula, quien permanece detenido. Según trascendió, el hombre contaba con antecedentes por hechos de violencia familiar.

Un femicidio seguido de suicidio

El cuarto caso ocurrió en Piñalito Norte, Misiones, donde fue asesinada Sandra Beatriz Bilau. De acuerdo con la investigación, la mujer fue atacada por su pareja, Edgardo Luis Schott, quien posteriormente se quitó la vida.

La organización Ahora Que Sí Nos Ven difundió los cuatro casos con el objetivo de visibilizar la violencia machista y alertar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

Los femicidios constituyen la expresión más extrema de la violencia de género y, en la mayoría de los casos, están precedidos por situaciones de violencia física, psicológica, económica o simbólica que pueden prolongarse durante años.

Dónde pedir ayuda

Ante situaciones de violencia por motivos de género, en Argentina se encuentra disponible la Línea 144, un servicio gratuito, confidencial y de alcance nacional que brinda información, contención y asesoramiento durante las 24 horas.

La atención está destinada a mujeres y personas LGBTI+ que atraviesen situaciones de violencia de género, así como también a familiares o personas del entorno que necesiten orientación para actuar frente a estos casos.