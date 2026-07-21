Bautista Itria, el orgullo paranaense en canotaje contó su experiencia en la Copa del Mundo

REDACCIÓN ELONCE
Bautista Itria compartió cómo vivió su participación en la Copa del Mundo y el Campeonato Panamericano de canotaje. El palista del Club Náutico Paraná repasó su preparación, el cambio de planes que le permitió competir y sus objetivos con la Selección Argentina.
Bautista Itria regresó de una intensa gira internacional con la Selección Argentina de canotaje y compartió los detalles de su participación en la Copa del Mundo y el Campeonato Panamericano. El palista paranaense, que representa al Club Náutico Paraná y forma parte del seleccionado nacional desde hace casi ocho años, valoró la oportunidad de competir entre los mejores especialistas del mundo y explicó cómo fue el proceso que terminó llevándolo a disputar competencias internacionales de primer nivel.
Durante la entrevista a Elonce, el deportista relató que su presencia en la tercera Copa del Mundo no estaba prevista inicialmente, aunque una oportunidad inesperada modificó el panorama y le permitió sumar una experiencia clave para su crecimiento deportivo.
“Nosotros tuvimos hace un mes y medio las primeras dos copas. La primera se realizó en Szeged, en Hungría; y la segunda en Brandemburgo, en Alemania. En esa última no nos fue muy bien en el bote de equipo y a mí me dieron la posibilidad de entrenar con Agustín Vernice, que es otro de los atletas argentinos que corre el K1 1000 metros. Me dieron la posibilidad de entrenar con el de sparring y me dejaron, a la vez, en el K1 5000 mts, en la siguiente copa que fue hace dos semanas en Montreal (Canadá) y unos días después fue el campeonato panamericano”, explicó.
Una oportunidad que cambió los planes
El reordenamiento del equipo argentino terminó siendo determinante para que Bautista Itria pudiera competir en Canadá. El propio deportista explicó cómo se dio ese cambio y destacó el respaldo que recibió durante la gira internacional.
“Gracias a eso pude ir a competir porque habían cambiado el equipo y porque somos 10 en total en el equipo. Fuimos los primeros cuatro en las primeras dos copas y como no nos había ido muy bien, decidieron llevar al otro equipo a la tercera copa. Ahí no iba a viajar, pero después se me dio la posibilidad de poder entrenar con Agustín. Gracias a él, después pude viajar”, sostuvo.
La posibilidad de compartir entrenamientos con Agustín Vernice, otro de los representantes argentinos de la especialidad, terminó siendo un paso importante para mantenerse dentro de la estructura del seleccionado y demostrar su nivel en una de las competencias más exigentes del calendario internacional.
La exigencia de competir entre los mejores
Más allá de los resultados, Bautista Itria destacó el nivel que encontró en cada uno de los certámenes y explicó cómo se prepara un palista de alto rendimiento para afrontar competencias internacionales.
“Entrenamos de lunes a sábado, ya mentalizados en que vamos a tener mínimo tres días de competencia. A mí, esta vez por la distancia en sí, no tuve que tirar ni series ni semifinales como en otra competencia. Solo fue una carrera de un solo día. Igualmente, ya estamos acostumbrados a tener que competir durante tres días seguidos”, reconoció.
El entrenamiento diario exige una importante carga física. Según contó, la rutina incluye aproximadamente tres horas de trabajo sobre el agua durante la mañana y luego entre ocho y diez horas distribuidas entre gimnasio, preparación física y salidas a correr, una planificación pensada para sostener el máximo rendimiento en competencias internacionales.
Del Club Náutico Paraná al seleccionado nacional
El palista también comparó el nivel competitivo de la Copa del Mundo con el Campeonato Panamericano y explicó cuál era el objetivo personal que se había planteado para ambas competencias.
“A la Copa del Mundo fuimos más gente. Fueron europeos, asiáticos y de Oceanía. Ya en el Panamericano fuimos siete competidores. En el Panamericano mi objetivo era, además de ganar, era tratar de meter el mismo tiempo que había metido en la Copa del Mundo, que hice con los mejores del mundo. Lo hice en 22 minutos y 58 segundos”, expresó.
Con apenas 24 años, Bautista Itria acumula una extensa trayectoria dentro del canotaje argentino. Comenzó a practicar la disciplina cuando tenía apenas seis años y desde entonces siempre defendió los colores del Club Náutico Paraná. Hace siete u ocho años integra la Selección Argentina, un recorrido que incluyó las categorías Junior, Sub 23 y Senior.
“Pasé por las distintas categorías: pasé por Junior, Sub 23 y ahora estoy en Senior”, resumió el deportista, que continúa consolidándose como uno de los principales referentes del canotaje entrerriano y mantiene intacto el objetivo de seguir representando al país en las competencias internacionales más importantes del calendario.