Calistenia en Paraná: el deporte que mejora la fuerza, la movilidad y la calidad de vida

La calistenia en Paraná continúa sumando seguidores y este fin de semana tendrá una nueva oportunidad para que más personas conozcan la disciplina. Julieta Cortesi, referente del deporte, dictará una clase abierta y gratuita el próximo sábado 25 de julio, a las 15 horas, en el gimnasio Vertical GYM, ubicado en calle Francisco Soler 855.

La actividad está destinada a niños y adultos, no requiere conocimientos previos y tendrá cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente comunicándose con la entrenadora través de su Instagram @clases.con_juli. La propuesta busca acercar el deporte a quienes deseen iniciarse en él y conocer sus beneficios.

Un entrenamiento que fortalece el cuerpo para la vida cotidiana

Más allá del aspecto deportivo, la deportista remarcó en su visita por el programa Buenas Noches de Elonce, que la calistenia tiene un impacto directo sobre la calidad de vida. Al trabajar con movimientos funcionales, mejora la fuerza, la estabilidad y el control corporal, capacidades que luego se trasladan a las actividades diarias.

"Es algo divertido y te ayuda en el día a día. Muchos adultos me dicen que lo aplican en lo cotidiano", afirmó. Además, destacó que el entrenamiento se adapta a cada nivel, por lo que tanto principiantes como personas con experiencia pueden progresar de forma segura.

Otra de las ventajas es que no depende de un gimnasio tradicional. "En el piso podés hacer un montón de ejercicios", explicó, al señalar que incluso quienes no desean levantar pesas pueden fortalecer su cuerpo utilizando elementos que tienen en su casa.

Concentración, bienestar y una actividad para todas las edades

La calistenia también aporta beneficios mentales. La concentración que exige cada movimiento favorece la conexión entre cuerpo y mente y ayuda a desarrollar el equilibrio y la coordinación.

"Tenés que estar en el presente para concentrarte; si estás pensando en otra cosa no te sale", expresó la deportista al referirse a la vertical, uno de los ejercicios que más disfruta practicar.

A partir de consagrarse campeona nacional, Cortesi combinó la enseñanza con la difusión de este deporte y busca que cada vez más personas se animen a probarlo para que descubran una forma de mejorar su condición física, ganar fuerza y cuidar su salud divirtiéndose.