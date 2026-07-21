Mila Yankelevich: El capitán del remolcador se declaró culpable de la tragedia en Miami

La causa por la muerte de Mila Yankelevich registró un importante avance judicial este martes, luego de que Yusiel López Insúa, el capitán del remolcador involucrado en el accidente náutico ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, se declarara culpable de homicidio involuntario como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Según informaron medios estadounidenses, el hombre enfrentaba una pena de hasta diez años de prisión si era condenado en un juicio. Sin embargo, tras admitir su responsabilidad, la fiscalía solicitó una condena de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario, de acuerdo con registros judiciales citados por el Miami Herald.

Cómo ocurrió la tragedia

El accidente se produjo cuando el remolcador que comandaba López Insúa impactó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, en el que navegaban cinco niñas y una instructora.

A raíz de la colisión, la embarcación quedó atrapada debajo de una barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua.

Como consecuencia del siniestro murieron Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich; la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después mientras permanecía internada. Además, otras dos menores sufrieron heridas.

Las acusaciones contra el capitán

La investigación determinó que López Insúa operaba el remolcador sin contar con los sistemas de visión necesarios, entre ellos cámaras y radares que le permitieran detectar la presencia de otras embarcaciones.

Las autoridades también sostienen que el capitán utilizaba su teléfono celular al momento del impacto, una conducta que habría contribuido al fatal desenlace.

Ya en mayo, a través de su abogado, el imputado había anticipado que se declararía culpable para evitar el juicio oral y no volver a exponer públicamente los detalles de una tragedia que conmocionó tanto a la comunidad de Miami como a la Argentina.