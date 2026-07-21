Finalizó la reparación de la red de agua y se normaliza el suministro en diferentes barrios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La reparación de la red de agua concluyó este martes y el servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en el casco céntrico y varios barrios de la capital entrerriana.
La reparación de la red de agua finalizó este martes en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur, de Paraná.
Tras concluir la intervención, se informó que el abastecimiento del servicio se normalizará de manera gradual durante la noche y la madrugada en el casco céntrico y distintos barrios afectados.
Recuperación progresiva del servicio
Durante los trabajos se registraron episodios de baja presión en el suministro debido a la reparación de una cañería de la red de agua potable. La afectación alcanzó a los barrios San Martín, Hipódromo, Rocamora, parte de Santa Lucía, Paraná V y Paraná XXVI.
Se indicó que, de forma progresiva, los caudales y la presión del servicio volverán a los niveles habituales a medida que el sistema recupere su funcionamiento.