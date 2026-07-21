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Paraná Trabajos de la Municipalidad

Finalizó la reparación de la red de agua y se normaliza el suministro en diferentes barrios de Paraná

La reparación de la red de agua concluyó este martes y el servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en el casco céntrico y varios barrios de la capital entrerriana.

21 de Julio de 2026
Reparación de la red de agua: normalizan el servicio en Paraná.
Reparación de la red de agua: normalizan el servicio en Paraná. Foto: (MdP).

REDACCIÓN ELONCE

La reparación de la red de agua concluyó este martes y el servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en el casco céntrico y varios barrios de la capital entrerriana.

La reparación de la red de agua finalizó este martes en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur, de Paraná.

 

Tras concluir la intervención, se informó que el abastecimiento del servicio se normalizará de manera gradual durante la noche y la madrugada en el casco céntrico y distintos barrios afectados.

 

Recuperación progresiva del servicio

 

Durante los trabajos se registraron episodios de baja presión en el suministro debido a la reparación de una cañería de la red de agua potable. La afectación alcanzó a los barrios San Martín, Hipódromo, Rocamora, parte de Santa Lucía, Paraná V y Paraná XXVI.

 

Se indicó que, de forma progresiva, los caudales y la presión del servicio volverán a los niveles habituales a medida que el sistema recupere su funcionamiento.

Temas:

Paraná Cañería agua potable
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