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Paraná Trabajos de la Municipalidad

Reparan una cañería y hay baja presión y cortes de agua en distintos sectores de Paraná

Personal municipal de Paraná, trabaja sobre una cañería en avenida de las Américas y Pasteur. La intervención obligó a reducir y luego interrumpir el bombeo, afectando el suministro en varios barrios.

21 de Julio de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

Personal municipal de Paraná, trabaja sobre una cañería en avenida de las Américas y Pasteur. La intervención obligó a reducir y luego interrumpir el bombeo, afectando el suministro en varios barrios.

Una reparación que se realiza sobre una cañería ubicada en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur, provocó afectación del suministro de agua potable en un sector de la capital entrerriana. La intervención provocó una reducción en la presión del servicio e incluso la interrupción del suministro en algunas zonas de Paraná.

 

Los sectores más afectados son avenida de las Américas hacia el oeste, incluyendo la zona céntrica, calle Carbó, España y áreas aledañas, donde los vecinos reportan baja presión o falta de agua.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, explicó que los trabajos demandaron más tiempo del previsto debido a la complejidad de la intervención.

 

Esperan normalizar el servicio

 

"En el mediodía comenzamos una intervención en Pasteur y Avenida de las Américas. Se cortó el bombeo en la planta de Ramírez, por lo tanto, va a haber faltante de agua y casos de baja presión", indicó la funcionaria a Elonce.

 

Además, señaló que aguardaba la confirmación del equipo técnico, sobre la finalización de las tareas, para informar cuándo comenzará a normalizarse el servicio y, desde la Municipalidad, se pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos.

Temas:

Cañería municipalidad agua Avenida de las Américas
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