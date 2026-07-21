Reparan una cañería y hay baja presión y cortes de agua en distintos sectores de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Personal municipal de Paraná, trabaja sobre una cañería en avenida de las Américas y Pasteur. La intervención obligó a reducir y luego interrumpir el bombeo, afectando el suministro en varios barrios.
Una reparación que se realiza sobre una cañería ubicada en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur, provocó afectación del suministro de agua potable en un sector de la capital entrerriana. La intervención provocó una reducción en la presión del servicio e incluso la interrupción del suministro en algunas zonas de Paraná.
Los sectores más afectados son avenida de las Américas hacia el oeste, incluyendo la zona céntrica, calle Carbó, España y áreas aledañas, donde los vecinos reportan baja presión o falta de agua.
La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, explicó que los trabajos demandaron más tiempo del previsto debido a la complejidad de la intervención.
Esperan normalizar el servicio
"En el mediodía comenzamos una intervención en Pasteur y Avenida de las Américas. Se cortó el bombeo en la planta de Ramírez, por lo tanto, va a haber faltante de agua y casos de baja presión", indicó la funcionaria a Elonce.
Además, señaló que aguardaba la confirmación del equipo técnico, sobre la finalización de las tareas, para informar cuándo comenzará a normalizarse el servicio y, desde la Municipalidad, se pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos.