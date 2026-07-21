El Gobierno importará 400 millones de billetes de $20.000 desde China

El Gobierno nacional volverá a importar billetes desde China para cubrir la demanda de efectivo prevista durante 2027. El Banco Central adjudicó a la empresa estatal China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM) la fabricación de 400 millones de billetes de $20.000, la mayor denominación actualmente en circulación y que lleva la imagen de Juan Bautista Alberdi.

La contratación fue oficializada el pasado 7 de julio mediante un dictamen en el que el organismo consideró que la oferta presentada resultaba "conveniente y razonable". Según publicó Clarín, el contrato alcanzaría un monto de 22,6 millones de dólares.

El costo pactado oscila entre 54 y 58 dólares por cada mil billetes, un valor superior al de las últimas contrataciones realizadas con la firma china, aunque todavía inferior a lo que el Banco Central abonaba por la producción local a la Casa de Moneda.

Una licitación con un único oferente

La operación se concretó a través de una licitación privada internacional en la que la Casa de Moneda no presentó oferta. Si bien fueron invitadas compañías especializadas de Alemania, Francia, Estados Unidos y Polonia, la empresa china volvió a ser la única participante del proceso.

La nueva contratación representa un incremento de hasta 10 dólares por millar respecto de adquisiciones anteriores. Sin embargo, continúa siendo más económica que la impresión realizada en el país durante los últimos años.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2024 el Estado pagó alrededor de 110 dólares por cada mil billetes de $1.000, mientras que una cifra similar se destinó a la impresión de los billetes de $2.000, con las imágenes de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo.

Los nuevos billetes de $20.000 serán entregados entre abril y septiembre de 2027.

Casi 100 millones de dólares en importaciones

Con esta nueva adjudicación, la administración de Javier Milei habrá importado al menos 1.820 millones de billetes desde China por un monto cercano a los 100 millones de dólares, según los datos difundidos.

Mientras tanto, el Gobierno decidió reactivar parcialmente la actividad de la Casa de Moneda, aunque no para producir pesos argentinos.

La planta de Don Torcuato, conocida como la exCiccone, imprimirá 700 millones de billetes de 500 nairas, la moneda oficial de Nigeria.

La Casa de Moneda volverá a trabajar, pero para Nigeria

La producción será posible a partir de un acuerdo alcanzado con De La Rue, una de las empresas privadas más importantes del mundo en impresión de dinero.

La firma británica contrató a la empresa estatal argentina y aportará los principales insumos para la fabricación, entre ellos el papel moneda y las tintas especiales.

El proyecto permitirá reactivar la planta con alrededor de 710 trabajadores, aproximadamente la mitad del personal con que contaba el organismo antes del inicio de la actual gestión nacional.

La situación financiera de la empresa

La provisión externa de materiales responde a la compleja situación económica que atraviesa la Casa de Moneda, que mantiene deudas superiores a los 300 millones de dólares con proveedores nacionales e internacionales.

Si bien el Ministerio de Economía había acordado un plan de pagos para regularizar esas obligaciones, trascendió que parte de los desembolsos se demoraron y algunas empresas iniciaron acciones judiciales para reclamar las acreencias.

En ese contexto, mientras el Banco Central continuará importando billetes para abastecer el mercado interno, la Casa de Moneda volverá a producir dinero, aunque destinado al exterior.