Cuota alimentaria: la nueva canasta de crianza del INDEC elevó los valores de referencia

La cuota alimentaria volvió a quedar bajo análisis tras la actualización de la canasta de crianza del INDEC. El indicador, que sirve de referencia para jueces y mediadores, fijó nuevos costos mensuales para criar a un hijo y ya comenzó a utilizarse en las revisiones de agosto de 2026.
La cuota alimentaria volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) actualizara la canasta de crianza correspondiente a junio de 2026. El nuevo informe estableció que el costo mensual de criar un hijo en Argentina osciló entre $529.539 y $678.308, según la edad, y esos valores ya comenzaron a utilizarse como parámetro para las actualizaciones que se realizan durante agosto en distintos juzgados del país.
El indicador se consolidó como una de las principales herramientas de referencia para magistrados, abogados, mediadores y familias al momento de fijar, revisar u homologar una cuota alimentaria. A diferencia de otros índices, la canasta no solo contempla el valor de bienes y servicios indispensables para la crianza, sino que también incorpora el costo económico del tiempo destinado al cuidado cotidiano de niñas, niños y adolescentes.
Aunque el informe del INDEC no determina de manera automática cuánto debe abonarse en concepto de alimentos, sí constituye un parámetro objetivo que la Justicia utiliza cada vez con mayor frecuencia para evaluar si el aporte económico destinado al sostenimiento de un hijo resulta suficiente frente al costo real de la crianza.
Nuevos valores de la canasta de crianza
Los montos difundidos por el organismo nacional corresponden a junio de 2026 y comenzaron a servir de referencia para las actualizaciones de agosto.
De acuerdo con el informe oficial, el costo mensual de la crianza quedó establecido en $529.539 para menores de un año, $630.926 para niños de 1 a 3 años, $539.612 para quienes tienen entre 4 y 5 años y $678.308 para el grupo de 6 a 12 años.
Como ocurre desde hace varios meses, el tramo etario de entre 6 y 12 años volvió a registrar el mayor costo. En esa etapa aumentan significativamente los gastos vinculados con alimentación, educación, transporte, indumentaria, actividades escolares y propuestas recreativas, factores que explican el valor más elevado de la canasta.
También aumentó respecto de mayo
El relevamiento del INDEC reflejó incrementos mensuales en todos los grupos etarios respecto del informe correspondiente a mayo.
En el caso de los menores de un año, la canasta pasó de $520.569 a $529.539, lo que representó una suba del 1,7%. Para los niños de 1 a 3 años el valor aumentó de $620.125 a $630.926, también con una variación del 1,7%.
En tanto, para los chicos de 4 y 5 años el costo pasó de $529.756 a $539.612, mientras que para el grupo de 6 a 12 años se incrementó de $665.950 a $678.308. En ambos casos el aumento mensual fue del 1,9%. Según el organismo, la actualización respondió tanto al incremento del precio de bienes y servicios como al mayor valor económico asignado al tiempo de cuidado.
Más de $100.000 de aumento en un año
La comparación interanual también mostró un fuerte incremento en el costo de la crianza.
En junio de 2025, criar a un menor de un año demandaba $411.201, mientras que un año después ese valor ascendió a $529.539. Para los niños de 1 a 3 años la canasta pasó de $488.700 a $630.926.
En el caso de los chicos de 4 y 5 años, el costo aumentó de $411.310 a $539.612, mientras que para el grupo de 6 a 12 años se elevó de $517.364 a $678.308. En todos los casos, la diferencia superó ampliamente los $100.000 respecto del mismo período del año anterior.
El valor del tiempo de cuidado
Uno de los aspectos distintivos de la canasta de crianza es que incorpora el valor económico del cuidado diario. Para calcularlo, el INDEC toma como referencia la remuneración vigente correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de trabajo en casas particulares.
El informe estimó que ese componente representó $356.071 mensuales para menores de un año, $406.938 para niños de 1 a 3 años, $254.337 para quienes tienen entre 4 y 5 años y $324.423 para los chicos de 6 a 12 años.
Durante junio, el organismo utilizó como referencia "$2.422 por hora para menores de seis años" y "$3.862 por hora para niños de entre seis y doce años". Además, estimó una dedicación mensual mínima de 147 horas para menores de un año, 168 horas para niños de 1 a 3 años, 105 horas para quienes tienen entre 4 y 5 años y 84 horas para el grupo de 6 a 12 años, descontando en este último caso las horas cubiertas por el sistema educativo formal.