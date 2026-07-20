Se registraron más de 330.000 adhesiones al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias

Hubo más de 330.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada. Simplificada. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas.
Más de 330.000 contribuyentes adhirieron al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias desde la entrada en vigencia de la nueva normativa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con el organismo recaudatorio, la cifra refleja la magnitud de la acogida que tuvo la medida entre personas humanas desde que se habilitó el trámite en febrero de 2026.
La implementación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada permitió que, de ese total, 170.115 contribuyentes ya hayan presentado sus respectivas declaraciones juradas, mientras que 99.000 casos permanecen en estado borrador, a la espera de ser completados y presentados.
Según informó ARCA, quienes formalizan su adhesión, presentan la declaración correspondiente y regularizan su saldo obtienen los beneficios previstos por la Ley de Inocencia Fiscal. Entre esos beneficios se encuentran la presunción de exactitud, el denominado “tapón fiscal”, el efecto liberatorio del pago y la reducción de la información a declarar.
La entidad pública detalló que la adhesión al régimen se realiza mediante el servicio “Sistema Registral”, seleccionando la opción “Ganancias PH Simplificada”. Desde la publicación de la Resolución General N° 5820, la entidad observó un crecimiento sostenido en el número de inscriptos, con un marcado aumento durante el último mes.
A la vez, ARCA puso a disposición de los interesados un video tutorial con el paso a paso para completar la adhesión. Para conocer cómo hacerlo se puede consultar este tutorial de solo 30 segundos: