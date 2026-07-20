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Economía

Seguridad privada: acordaron un aumento salarial del 17,35% y así quedarán los sueldos hasta diciembre

Los trabajadores de seguridad privada tendrán una actualización salarial del 17,35% durante el segundo semestre de 2026. El acuerdo incluye incrementos mensuales, mejoras en el presentismo, viáticos y una suma no remunerativa.

20 de Julio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Iprofesional.

Los trabajadores de seguridad privada tendrán una actualización salarial del 17,35% durante el segundo semestre de 2026. El acuerdo incluye incrementos mensuales, mejoras en el presentismo, viáticos y una suma no remunerativa.

La seguridad privada cerró una nueva paritaria para el segundo semestre de 2026 con una mejora salarial acumulada del 17,35%. El acuerdo fue alcanzado entre la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), y establece aumentos escalonados entre julio y diciembre, además de una actualización del presentismo, los viáticos y el pago de sumas no remunerativas.

 

Las nuevas escalas alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 y buscan recomponer los ingresos de un sector que desde hace años denuncia dificultades vinculadas a la precarización laboral y a las condiciones de empleo. El incremento comenzará a reflejarse con los salarios de julio y continuará de manera progresiva hasta diciembre.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además del aumento porcentual sobre los haberes, el entendimiento incorpora una mejora en dos conceptos que forman parte del salario habitual de los vigiladores: el adicional por presentismo y el viático. También se acordó el pago de una suma no remunerativa que irá creciendo mes a mes durante el semestre.

 

Cómo se aplicarán los incrementos

 

El acuerdo firmado entre el sindicato y la cámara empresaria prevé una aplicación escalonada de los aumentos salariales. La distribución de las subas permitirá que los trabajadores perciban incrementos mensuales hasta completar el porcentaje total acordado.

 

El cronograma establece un aumento del 3,78% en julio, 2,31% en agosto, 2,85% en septiembre, 2,16% en octubre, 2,24% en noviembre y 4,01% en diciembre, lo que representa una mejora acumulada del 17,35% para todo el semestre.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

De esta manera, el salario bruto conformado irá creciendo de manera progresiva junto con los adicionales acordados, permitiendo una actualización de los ingresos frente al aumento del costo de vida.

 

Así quedaron los salarios mes a mes

 

Durante julio, el salario básico quedó fijado en $1.001.300, con un presentismo de $180.000, un viático de $505.500 y un adicional no remunerativo de $20.000, alcanzando un sueldo bruto conformado de $1.706.800.

 

En agosto, el básico ascenderá a $1.020.300, mientras que el viático será de $514.500 y el adicional no remunerativo llegará a $30.000. El sueldo bruto conformado alcanzará los $1.744.800.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Para septiembre, el salario básico se elevará a $1.037.600, el viático será de $524.000 y el adicional no remunerativo ascenderá a $50.000, con un ingreso bruto conformado de $1.791.600.

 

Los ingresos seguirán creciendo hasta diciembre

 

En octubre, el salario básico pasará a $1.053.200, mientras que el viático alcanzará los $534.000 y el adicional no remunerativo será de $60.000. El sueldo bruto conformado llegará a $1.827.200.

 

Para noviembre, el básico aumentará hasta $1.069.000, el viático será de $545.000 y el adicional no remunerativo ascenderá a $70.000, totalizando un ingreso bruto conformado de $1.864.000.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

 

Finalmente, en diciembre, el salario básico alcanzará los $1.085.000, el presentismo permanecerá en $180.000, el viático continuará en $545.000 y el adicional no remunerativo llegará a $120.000. De esta forma, el sueldo bruto conformado alcanzará los $1.930.000.

 

Mejoras en presentismo y viáticos

 

Otro de los puntos contemplados en la negociación fue la actualización de conceptos adicionales que integran el ingreso mensual de los trabajadores, comunicó Iprofesional.

 

El presentismo aumentará de $165.000 a $180.000, lo que representa una mejora del 9,09%, mientras que el viático pasará de $498.000 a $545.000, equivalente a un incremento del 9,44%.

 

En cuanto a la suma no remunerativa, el acuerdo establece una escala progresiva que comenzará con $20.000 en julio, continuará con $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y alcanzará los $120.000 en diciembre.

Temas:

Sueldo salario seguridad privada
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