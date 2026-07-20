Rotary Club Paraná renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso con el servicio a la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El Rotary Club Paraná realizó el tradicional cambio de autoridades. Catalina Gil Daneri asumió la presidencia y destacó que continuará impulsando proyectos de servicio y trabajo comunitario.
El Rotary Club Paraná llevó adelante este lunes la ceremonia de cambio de autoridades, un acto tradicional de la institución en el que Catalina Gil Daneri asumió la presidencia en reemplazo de Nadia Navarrete. El encuentro reunió a socios, autoridades rotarias e invitados para celebrar un nuevo período de trabajo al servicio de la comunidad.
Durante la ceremonia, la presidenta saliente realizó un balance de su gestión y destacó el cumplimiento de la mayoría de los objetivos planteados al inicio de su mandato.
"Fue un balance muy positivo. Se lograron casi todas las metas y lo que no se pudo realizar antes se va a concretar ahora porque, como siempre decimos en Rotary, la rueda sigue girando", expresó Nadia Navarrete.
Un nuevo desafío para la institución
La flamante presidenta, Catalina Gil Daneri, manifestó su entusiasmo por asumir la conducción del club y agradeció la confianza depositada por sus compañeros.
"Estoy muy contenta y con muchas ganas de asumir este rol. Vamos a seguir trabajando en equipo, ayudando a la comunidad y haciendo servicio en Paraná, que es fundamentalmente lo que hacemos en Rotary", afirmó.
Además, remarcó que uno de los principales desafíos será dar continuidad a los proyectos que ya se encuentran en marcha y fortalecer el vínculo con la sociedad.
"Queremos seguir replicando el servicio en la comunidad, que nos conozcan más y continuar agradeciendo el apoyo que siempre recibimos", sostuvo.
El servicio como eje del trabajo
Gil Daneri destacó que el servicio continúa siendo el principio rector de la organización y que el compañerismo constituye una de las bases del funcionamiento del Rotary.
"El servicio es el eje central de nuestra rueda. Buscamos estar cerca de la sociedad, conocer sus necesidades y comunicar el trabajo que Rotary realiza tanto en nuestra ciudad como a nivel mundial", explicó.
La dirigente remarcó que la institución continuará impulsando acciones solidarias y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la comunidad.
Un distrito con presencia en tres países
De la ceremonia también participó el gobernador del Distrito 4945, Lucio Marano, quien destacó la tarea que desarrolla el club paranaense y explicó el alcance territorial del distrito.
"Paraná es un club muy activo y muy insertado en la comunidad. Nuestra función es acompañar el trabajo de los clubes y fortalecer las acciones de servicio", señaló.
Marano precisó que el Distrito 4945 reúne a 85 clubes distribuidos en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, además de cuatro departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Asimismo, resaltó el trabajo que realizan los integrantes de Rotaract Paraná, la rama juvenil de la organización, que también concretó el recambio de autoridades durante la misma jornada.