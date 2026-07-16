El emotivo festejo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo una celebración especial para Antonela Roccuzzo, quien siguió el partido ante Inglaterra desde la tribuna junto a su familia. Minutos después del triunfo, compartió diferentes imágenes para expresar su emoción y acompañar el festejo del equipo.

A través de sus historias de Instagram, la rosarina publicó fotografías de Lionel Messi visiblemente emocionado después de conseguir el pase al partido decisivo. También mostró una imagen familiar que reflejó cómo vivieron la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“¡Gracias Dios! ¡Vamooos Argentina a la Final!”, escribió Antonela Roccuzzo junto a corazones celestes y blancos. Con ese mensaje dejó en claro que la familia ya comenzó a palpitar la definición prevista para el domingo 19 de julio desde las 16.

El festejo que compartió en redes sociales

Las publicaciones tuvieron una rápida repercusión entre sus más de 40 millones de seguidores. Los usuarios acompañaron la celebración con mensajes dirigidos a la Selección, a Messi y a toda la familia del capitán argentino.

Por suerte la que entendió el rol que ocupaba lo entendió a perfección. Todas las que siguen no nos interesa. https://t.co/ZjrydJEywF pic.twitter.com/Gk5096BW43 — Agus (@Bauzism0) July 14, 2026

“Vamos, Argentina”, “Qué alegría más grande” y “Son lo más grande que hay” fueron algunos de los comentarios que se repitieron después de la clasificación. Otros seguidores destacaron el acompañamiento permanente de la rosarina durante los partidos del seleccionado.

Además de celebrar el resultado, Antonela Roccuzzo mostró el orgullo que siente por el recorrido de Messi y del resto del plantel. Las fotografías fueron publicadas pocos minutos después del final del encuentro y se sumaron a las distintas reacciones que generó el pase a la final.

Las lágrimas tras el empate de Enzo Fernández

Durante el partido, la transmisión oficial había enfocado a Antonela en uno de los momentos de mayor tensión. Argentina perdía frente a Inglaterra hasta que Enzo Fernández convirtió el empate a los 40 minutos del segundo tiempo.

Cuando la pelota ingresó al arco, Antonela Roccuzzo no pudo contener el llanto. Las cámaras la mostraron abrazando a sus acompañantes y aplaudiendo el gol que devolvió al equipo argentino al partido.

La escena se difundió rápidamente en redes sociales y fue compartida por miles de usuarios. La reacción reflejó el cambio de ánimo que atravesaron los hinchas después de varios minutos de tensión y preocupación por el resultado.