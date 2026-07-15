“Voy a apoyar a mi pareja”: la decisión de la novia inglesa de Marcos Senesi

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una situación particular para Kelci-Rose Bowers, futbolista británica y pareja del entrerriano Marcos Senesi. La joven de 22 años habló en sus redes sociales sobre el cruce de este miércoles y reconoció que vivirá el partido con sentimientos divididos.

“Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder”, expresó al referirse al encuentro entre los dos seleccionados. Bowers admitió que la clasificación inglesa le generó orgullo, aunque dejó en claro que acompañará al defensor argentino.

“Por supuesto que ser inglesa y llegar a una semifinal es un logro enorme y estoy súper orgullosa de mi país”, señaló. Sin embargo, agregó que, al tratarse de su pareja, su apoyo estará dirigido a él.

La postura de la pareja de Senesi

“Mi pareja juega para Argentina, así que en cualquier relación, lo que sea que haga tu pareja, lo vas a apoyar”, explicó Bowers. La futbolista contó además que disfrutó su experiencia siguiendo a la Selección durante el Mundial.

“Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble”, afirmó. También destacó que se sintió cómoda con la cultura del país y que incluso publicó imágenes con la camiseta albiceleste.

La mujer de Senesi apoyó durante todo el Mundial a su novio.

Bowers conoció a Senesi durante una sesión de fotos del Bournemouth, club inglés en el que coincidieron profesionalmente. Desde entonces, la relación quedó expuesta en redes sociales y volvió a llamar la atención por el cruce mundialista.

Cómo vivirá el partido

La joven aclaró que no adoptará una postura hostil hacia Inglaterra. “Voy a ir al partido y a disfrutar del juego. Voy a respetar a ambos equipos”, indicó al describir cómo seguirá la semifinal.

“Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor partido”, añadió. De esta manera, dejó en claro que respaldará al defensor argentino sin dejar de reconocer su vínculo con el seleccionado de su país.

También contó que, pese a ser futbolista, no acostumbra mirar demasiados partidos. “Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo”, afirmó.