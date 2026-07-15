Ciclistas pedalean desde Paraná hacia Nogoyá para honrar a la Virgen del Carmen

La peregrinación en bicicleta a Nogoyá comenzó este miércoles por la mañana con la partida de decenas de fieles desde la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Paraná. Los ciclistas emprendieron el recorrido hacia la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen para participar de la tradicional fiesta patronal que se celebrará este 16 de julio.

La salida se realizó alrededor de las 6.30 y contó con el acompañamiento de personal de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, que colaboró con el operativo de seguridad durante los primeros kilómetros del trayecto.

La coordinadora de la peregrinación, Julia Sánchez, manifestó a Elonce la alegría del grupo antes de iniciar el viaje. "Muy contentos, muy felices. Pedirle a Dios y a la Virgen que nos ayude, que tengamos una buena peregrinación y que todo salga bien", expresó.

Un recorrido con varias paradas

La organización informó que el itinerario contempla distintas escalas en localidades del interior entrerriano, entre ellas Crespo, Hernández y Ramírez. El objetivo es arribar a Nogoyá alrededor de las 16, aunque aclararon que el horario podría modificarse según las condiciones del recorrido.

La coordinadora también señaló que la jornada combina la emoción de la peregrinación con la expectativa deportiva por el Mundial. "Todos juntos. Si Dios quiere, que Argentina salga campeón y que todos vayamos bien en el camino", expresó.

Promesas, pedidos y agradecimientos

Entre los participantes hubo quienes realizaron la peregrinación por primera vez.

Uno de los ciclistas, oriundo de Galarza, resumió sus sensaciones antes de comenzar el viaje. "Es mi primera vez. Se siente algo inexplicable".

Otra de las peregrinas contó que el recorrido representa una oportunidad para rezar por distintas intenciones. "Pido por mi familia, por la salud, por el bienestar y por todo", manifestó.

Como ocurre cada año, muchos participantes realizan la travesía para agradecer favores recibidos, mientras que otros lo hacen para pedir por trabajo, salud o protección para sus seres queridos.

Una muestra de fe

La peregrinación en bicicleta se suma a la muestra de fe que partió este lunes desde la ermita de Nuestra Señora del Rosario, sobre Ruta Nacional 12, y que también culminará en Nogoyá. Ambos grupos confluirán en la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen para participar de las celebraciones patronales.

Los organizadores destacaron el fuerte componente espiritual de la actividad y señalaron que cada participante vive la experiencia de manera diferente. La emoción fue una constante durante la partida, con numerosos fieles que iniciaron el recorrido entre abrazos, oraciones y muestras de alegría.