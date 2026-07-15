El invierno dará una tregua: prevén calor anómalo y lluvias hacia el fin de semana

Luego de varios días con ambiente invernal, el patrón atmosférico comienza a mostrar un cambio significativo. Durante la segunda mitad de la semana, la circulación del viento del norte se consolidará sobre gran parte del territorio nacional, impulsando el transporte de aire cálido y húmedo desde latitudes tropicales.

Como consecuencia, las temperaturas experimentarán un ascenso progresivo, con registros que volverán a ubicarse muy por encima de los valores normales para la época en el norte y centro del país. Según el modelo europeo ECMWF, el jueves por la tarde gran parte del territorio argentino presentará temperaturas de 22 °C a 28 °C, mientras que sobre el norte del país los valores alcanzarán entre 30 °C y 35 °C.

Las anomalías térmicas también serán muy destacadas. El modelo proyecta temperaturas entre 8 °C y 12 °C superiores a los promedios climatológicos en buena parte del centro y norte argentino, reflejando la magnitud del calentamiento previsto para esta semana.

El viento norte aportará calor y humedad antes del cambio de tiempo

El fortalecimiento del viento del norte no solamente favorecerá el incremento térmico, sino que también permitirá un importante aporte de humedad hacia la región central y el Litoral. Esta combinación suele ser uno de los ingredientes fundamentales para la formación de fenómenos convectivos de mayor intensidad.

Hacia el final de la semana comenzará a avanzar un frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país. La combinación entre la masa de aire cálido y húmedo con el ingreso del aire más frío generará condiciones propicias para el desarrollo de tormentas, algunas de las cuales podrían presentar fuerte intensidad.

Los mayores acumulados previstos por el ECMWF se concentrarían sobre el Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse precipitaciones de 30 mm a 60 mm, con sectores puntuales que podrían superar esos valores si se desarrollan tormentas de carácter localmente intenso. También se esperan lluvias más aisladas sobre sectores de la región Pampeana y del NOA.

Pronóstico para Paraná: cuándo llegarían las lluvias y qué temperaturas se esperan

El pronóstico para Paraná anticipa una jornada estable para este miércoles 15 de julio, con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzaría los 21 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana la temperatura podría descender hasta los 11 grados. Por la tarde se registraría la temperatura más elevada del día, con 21 grados, y hacia la noche bajaría a unos 16 grados.

La probabilidad de precipitaciones sería prácticamente nula durante la madrugada y la mañana. En tanto, para la tarde y la noche se estima una posibilidad de lluvias de entre el 0 y el 10 por ciento. Los vientos circularían a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas nocturnas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Probabilidad de tormentas para el jueves

Las condiciones meteorológicas comenzarían a cambiar durante el jueves 16 de julio. El SMN pronostica una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, con lluvias y tormentas durante distintos momentos de la jornada.

Para la madrugada se anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10 por ciento. Durante la mañana y la tarde, las posibilidades aumentarían y se ubicarían entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que por la noche volverían a descender.

El viento se mantendría entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Además, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes sería el día más cálido

El viernes 17 se presentaría con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada en 26 grados, la más elevada de los próximos días. La mínima sería de 17 grados.

La probabilidad de precipitaciones se mantendría entre el 0 y el 10 por ciento durante toda la jornada. Sin embargo, se esperan vientos más intensos, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El organismo nacional también anticipa ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y los 50 kilómetros por hora, tanto durante la primera parte del día como hacia la tarde y la noche.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El sábado 18 se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Durante la madrugada y la mañana habría una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que por la tarde y la noche descendería hasta ubicarse entre el 0 y el 10 por ciento.

Para el domingo 19 se espera una jornada más fresca, con registros que oscilarían entre los 15 y los 20 grados. No se pronosticaron precipitaciones durante la primera parte del día, aunque hacia la tarde y la noche existiría una baja probabilidad de lluvias.

El lunes 20 tendría condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 20 grados. El martes 21, en tanto, el termómetro se ubicaría entre los 14 y los 20 grados, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.