 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tras el fin de la paritaria docente

Confirmaron que el Gobierno liquidará por decreto el aumento salarial para los docentes

El Ejecutivo entrerriano resolvió otorgar por decreto el primer tramo de la oferta salarial rechazada por los gremios. La medida contempla un incremento del 3% para julio, mejoras en el Fopid y Conectividad y una actualización del salario mínimo docente.

14 de Julio de 2026
Liquidará por decreto.
Liquidará por decreto. Foto: Archivo

REDACCIÓN ELONCE

El Ejecutivo entrerriano resolvió otorgar por decreto el primer tramo de la oferta salarial rechazada por los gremios. La medida contempla un incremento del 3% para julio, mejoras en el Fopid y Conectividad y una actualización del salario mínimo docente.

El Gobierno de Entre Ríos resolvió liquidar por decreto el primer tramo del aumento salarial ofrecido a los docentes, luego del fracaso de las negociaciones paritarias con los gremios del sector, según informaron fuentes de la Secretaría de Trabajo a Elonce.

 

La medida establece un incremento del 3% para julio, con actualización de la base de cálculo a junio, además de una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo con la jornada laboral de cada trabajador.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso salarial vigente, según detallaron.

 

El rechazo de Agmer

 

Cabe recordar que desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionaron la decisión del Gobierno y ratificaron el rechazo a la propuesta salarial tras la reunión paritaria llevada adelante la semana pasada.

En tanto, la secretaria adjunta de la Comisión Directiva Central del gremio, Lía Fimpel, sostuvo este martes que la oferta continúa siendo insuficiente frente al proceso inflacionario.

"El Gobierno anunció que avanzará por decreto para pagar el primer tramo del aumento. Nosotros rechazamos esa oferta porque era un 3% calculado sobre los haberes de noviembre, cuando ya conocíamos que la inflación acumulada ronda el 20%", afirmó.

 

La dirigente gremial había señalado además que el sindicato pretendía continuar la negociación paritaria y cuestionó que el Ejecutivo diera por finalizada la instancia de diálogo.

Temas:

Agmer paritaria docente decreto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso