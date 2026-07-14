Confirmaron que el Gobierno liquidará por decreto el aumento salarial para los docentes

El Gobierno de Entre Ríos resolvió liquidar por decreto el primer tramo del aumento salarial ofrecido a los docentes, luego del fracaso de las negociaciones paritarias con los gremios del sector, según informaron fuentes de la Secretaría de Trabajo a Elonce.

La medida establece un incremento del 3% para julio, con actualización de la base de cálculo a junio, además de una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo con la jornada laboral de cada trabajador.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso salarial vigente, según detallaron.

El rechazo de Agmer

Cabe recordar que desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionaron la decisión del Gobierno y ratificaron el rechazo a la propuesta salarial tras la reunión paritaria llevada adelante la semana pasada.

En tanto, la secretaria adjunta de la Comisión Directiva Central del gremio, Lía Fimpel, sostuvo este martes que la oferta continúa siendo insuficiente frente al proceso inflacionario.

"El Gobierno anunció que avanzará por decreto para pagar el primer tramo del aumento. Nosotros rechazamos esa oferta porque era un 3% calculado sobre los haberes de noviembre, cuando ya conocíamos que la inflación acumulada ronda el 20%", afirmó.

La dirigente gremial había señalado además que el sindicato pretendía continuar la negociación paritaria y cuestionó que el Ejecutivo diera por finalizada la instancia de diálogo.