El rosarino que creó la primera publicidad de Messi recordó el día que compartió un pancho con él

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo y en una leyenda del fútbol, Lionel Messi protagonizó su primera publicidad de la mano del rosarino Nicolás Ferrario, un joven guionista que, en 2005, tuvo la misión de convencer al entonces prometedor futbolista de participar en una campaña comercial. Dos décadas después, compartió la historia que mantuvo en secreto durante años y que hoy emociona a miles de fanáticos.

En diálogo con Elonce, Ferrario explicó que decidió contar la anécdota recién ahora, después de cumplir una promesa personal.

"La tuve guardada durante 21 años. No fue por egoísmo, sino por una cábala, una promesa que le hice a Lionel. No soy amigo de Messi, lo vi una sola vez en mi vida, pero me alcanzó para tener una de las mejores anécdotas que uno puede vivir", relató.

Messi antes de ser Messi

Ferrario recordó que, por entonces, Messi apenas tenía 18 años, era suplente en el Barcelona y acababa de consagrarse campeón del Mundial Sub-20.

"Era Messi antes de ser Messi. Ya era un jugador extraordinario, pero todavía no era la figura mundial que conocemos hoy", explicó.

El creativo contó que trabajaba en una agencia de publicidad cuando propuso incluir al rosarino en una campaña junto a otras figuras del fútbol argentino como Carlos Tevez y Juan Román Riquelme.

"Yo insistí con Lionel porque soy muy rosarino. También había propuesto al 'Kily' González, pero quería apostar por los chicos que venían detrás de Maradona", recordó.

La producción terminó desarrollándose en Rosario, en medio de una organización que, según describió, fue bastante improvisada.

"El contrato lo terminamos firmando en una estación de servicio. Entré, vi a Jorge Messi y pensé: 'Debe ser él porque se parece a Lionel'. Nos sentamos en una mesa de fórmica, con un café tibio, y me entregó un sobre con DVDs que tenían horas y horas de imágenes de Lionel jugando de chico. Esas imágenes fueron las que finalmente usamos en la publicidad", relató.

El problema con la camiseta

La producción parecía avanzar con normalidad hasta que el equipo advirtió un detalle que obligó a detener por completo la filmación. La camiseta que vestía Lionel Messi no podía utilizarse porque pertenecía a otra marca deportiva y la producción no contaba con los derechos correspondientes.

"Después de una hora de filmación nos dimos cuenta de que no podíamos usar la camiseta de la Selección porque era de Adidas y no teníamos los derechos. Habíamos filmado todo para nada".

"En la desesperación me saqué mi remera blanca y se la presté. Yo mido 1,90, así que a Lionel le quedaba como un camisón. Era imposible seguir filmando así".

Fue entonces cuando intervino Celia Messi, la madre del futbolista, quien destrabó la situación.

"Entonces Celia dijo: '¿Por qué no volvemos a casa y buscamos una remera de Lionel?'. Y ahí todos se fueron en la camioneta", recordó.

Un pancho frente al Monumento a la Bandera

Durante la filmación ocurrió el episodio que terminó dando nombre a su relato.

Luego de advertir que la camiseta que llevaba Messi no podía utilizarse por cuestiones de derechos comerciales, el equipo debió regresar a buscar otra ropa. Mientras tanto, Ferrario y el futbolista quedaron solos frente al Monumento a la Bandera.

"Le pregunté si había comido algo y me dijo que no, que lo habíamos sacado de un asado con sus amigos. Entonces le pregunté si quería un pancho", contó.

Messi respondió que no tenía dinero.

"'Yo no tengo plata', me dijo. Y yo le respondí: '¿Cómo vas a pagar vos? Sos la estrella. Yo te invito'", recordó entre risas.

Con unas pocas monedas que llevaba encima, compró dos panchos y compartieron una charla que nunca olvidaría.

Una promesa que cumplió tras el Mundial

Ferrario reveló que, al finalizar la jornada, le hizo un comentario que terminó convirtiéndose en una promesa.

"Le dije: 'Mirá que cuando seas campeón del mundo voy a contar que me comí un pancho con vos'. Él me respondió como diciendo: 'Sí, sí, contalo', porque lo único que quería era volver a su casa", recordó.

La historia de Nicolás Ferrario, el guionista que realizó la primera publicidad de Messi en Rosario

Desde entonces guardó las fotografías y la historia como una cábala.

"Pasaron los Mundiales y nunca la conté. Cuando Argentina salió campeona del mundo sentí que había llegado el momento. Ahí publiqué las fotos y me di cuenta del valor histórico que tenían", expresó.

Las imágenes, tomadas con una cámara analógica, muestran a un joven Messi durante aquella producción realizada en Rosario y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

La anécdota se puede leer completa en https://www.nicolasferrario.com/escritos/lionel.