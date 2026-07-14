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Policiales Siniestro vial

Conductor chocó un montículo de tierra y su auto se incendió por completo en Villaguay

El hecho ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Villaguay. El vehículo quedó totalmente destruido por el fuego, aunque el conductor, de 79 años, resultó ileso.

14 de Julio de 2026
Auto incendiado en Villaguay: chocó un montículo y se prendió fuego.
Auto incendiado en Villaguay: chocó un montículo y se prendió fuego. Foto: (PER).

El hecho ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Villaguay. El vehículo quedó totalmente destruido por el fuego, aunque el conductor, de 79 años, resultó ileso.

El auto incendiado en Villaguay movilizó este martes por la tarde a personal policial y a los Bomberos Voluntarios. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:40 en la intersección de calles Matilde Deckler y Pública Nº 2039, donde un Chevrolet Prisma quedó destruido por el fuego tras un choque.

Según informó la Policía, el vehículo era conducido por un hombre de 79 años, quien relató que perdió el control del automóvil y quedó atascado sobre un montículo de tierra.

 

Cómo ocurrió el incendio

 

El conductor explicó que, al intentar retirar el vehículo, escuchó una explosión que dio inicio al incendio. Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron la destrucción total del rodado.

 

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios para extinguir el fuego, con la colaboración de agentes de Tránsito municipal.

Temas:

Villaguay Auto incendiado daños materiales Choque
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