Conductor chocó un montículo de tierra y su auto se incendió por completo en Villaguay

El auto incendiado en Villaguay movilizó este martes por la tarde a personal policial y a los Bomberos Voluntarios. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:40 en la intersección de calles Matilde Deckler y Pública Nº 2039, donde un Chevrolet Prisma quedó destruido por el fuego tras un choque.

Según informó la Policía, el vehículo era conducido por un hombre de 79 años, quien relató que perdió el control del automóvil y quedó atascado sobre un montículo de tierra.

Cómo ocurrió el incendio

El conductor explicó que, al intentar retirar el vehículo, escuchó una explosión que dio inicio al incendio. Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron la destrucción total del rodado.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios para extinguir el fuego, con la colaboración de agentes de Tránsito municipal.