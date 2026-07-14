El balance de los terremotos en Venezuela superó las 4.700 víctimas fatales

El número de fallecidos por los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio ascendió a 4.734, según el último balance oficial difundido este martes por el Gobierno. Además, las autoridades informaron que 20.903 personas permanecen sin vivienda, mientras que una plataforma de búsqueda reportó que 29.872 personas continúan desaparecidas.

Las nuevas cifras fueron dadas a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, quien publicó el informe oficial a través de sus redes sociales.

El balance refleja el impacto que dejaron los dos fuertes sismos registrados hace casi tres semanas y que provocaron graves daños materiales y una de las mayores emergencias humanitarias de los últimos años en el país.

Asistencia a miles de familias

Según el reporte gubernamental, los operativos de emergencia permitieron asistir hasta el momento a 128.324 familias afectadas por los terremotos.

Además, los equipos sanitarios brindaron atención médica a 33.652 pacientes desde el inicio de la emergencia.

En paralelo, el hospital de campaña instalado por España en el Parque Miranda, en Caracas, atendió a 1.805 pacientes mediante 2.194 consultas médicas durante sus primeros doce días de funcionamiento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó que el primer contingente de voluntarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) fue reemplazado por un nuevo equipo, que permitirá mantener operativo el centro sanitario durante al menos otras dos semanas.

El hospital no solo recibe a personas damnificadas que permanecen alojadas en refugios temporales, sino también a habitantes de Caracas afectados por la saturación del sistema hospitalario.

Continúan las réplicas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que desde el 24 de junio fueron registrados 1.254 eventos sísmicos como parte del monitoreo permanente desplegado tras la catástrofe.

El organismo explicó que el seguimiento permitió geolocalizar cada uno de los movimientos para mantener actualizadas las alertas preventivas y evaluar el comportamiento de las placas tectónicas.

Según Funvisis, la mayoría de las réplicas tuvo una magnitud inferior a 4,0, un comportamiento considerado habitual dentro del proceso de liberación de energía residual en la zona afectada.