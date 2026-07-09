"Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados": así fue el hallazgo del niño argentino tras sismos en Venezuela

Después de dos semanas de intensa búsqueda, este miércoles fue hallado el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. El menor fue encontrado entre los escombros de un edificio en La Guaira, donde había quedado atrapado junto a sus abuelos.

Lucas se había mudado a comienzos de este año a Venezuela junto a sus padres y el día de los sismos había viajado a La Guaira para pasar una jornada de playa con familiares. Al momento del derrumbe se encontraba en un departamento del segundo piso junto a su tío.

La confirmación del hallazgo puso fin a una búsqueda que había mantenido en vilo a la familia y movilizado a rescatistas de distintos países.

El conmovedor relato del rescate

El rescatista argentino Guillermo Arana, integrante de Fénix Unit Rescue, describió el momento en que encontraron al niño entre los escombros.

"Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio", expresó.

Luego relató una de las escenas más conmovedoras del operativo.

"Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto", afirmó.

Arana explicó que, pese al hallazgo, las tareas de rescate continúan en distintos sectores del edificio con el objetivo de localizar a otras personas que permanecen desaparecidas.

La esperanza hasta el último momento

Durante los días previos, los equipos de rescate habían mantenido viva la expectativa de encontrar con vida al menor.

Incluso, en una de las jornadas del operativo realizaron una prueba con equipos de alta sensibilidad utilizando la voz de la madre de Lucas, Blanca Martínez, para intentar detectar alguna respuesta entre los escombros.

La mujer también había informado que los rescatistas lograron abrir un túnel hacia el sector donde se encontraba el departamento y que los equipos habían detectado una posible fuente de calor corporal a unos diez metros de profundidad.

Sin embargo, dos días después de esas tareas se confirmó el desenlace más doloroso.

El mensaje del padre de Lucas

Tras conocerse el hallazgo, Marcos Gámez, padre del niño, habló con los medios y agradeció el esfuerzo realizado por los rescatistas durante las dos semanas de búsqueda.

"Pudimos encontrar el cuerpo de Luquitas, no como queríamos, pero bueno, esta fue una batalla de fe y esperanza, intentando llevar un mensaje que no fue hecho, sino que fue de manera orgánica y trascendió fronteras", manifestó.

El padre también envió un mensaje a las familias que todavía buscan a sus seres queridos. "Tengan fe y esperanza. Nosotros la tuvimos y tenemos", expresó.

Finalmente recordó que Lucas había viajado a La Guaira únicamente para disfrutar de un día de playa con sus abuelos y tíos.

"Lucas vino acá solamente a pasar un día de playa. Lo alcanzó esta terrible tragedia, que también alcanzó a muchísimas personas. No se trata de personalizar una búsqueda, sino de ayudar a la gran mayoría de las personas", concluyó.