Video: un patrullero se incendió en plena marcha y quedó destruido en Colonia Avellaneda

Un patrullero se incendió durante la madrugada de este jueves mientras circulaba por Colonia Avellaneda, en cercanías de Paraná. El episodio ocurrió alrededor de las 4:54, sobre calle Los Horneros, en la intersección con la Ruta Nacional 12.

El vehículo era un Renault Logan identificado como móvil S-249 y era conducido por un funcionario policial al momento del hecho. Según la información oficial, el conductor advirtió que comenzaba a salir humo desde la zona del motor.

Ante esa situación, el personal intentó controlar el foco utilizando un matafuego. Sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y no pudo ser sofocado, por lo que las llamas terminaron afectando gran parte del vehículo.

El fuego avanzó en pocos minutos

Las primeras observaciones indican que el incendio del patrullero se habría originado en el compartimiento del motor. No obstante, todavía resta la realización de las pericias correspondientes para establecer con precisión qué provocó el fuego.

Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para extinguir las llamas. A pesar de la intervención, el móvil sufrió daños de consideración y quedó prácticamente consumido.

Por el momento, todo indica que se habría tratado de un episodio accidental, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por los informes técnicos.

No hubo personas heridas

El conductor logró detener la marcha y salir del vehículo antes de que las llamas se propagaran. No se informaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

El patrullero pertenecía a la jurisdicción de la Comisaría de Colonia Avellaneda y quedó fuera de servicio tras el episodio.

Las actuaciones continuarán con las pericias sobre la unidad para determinar el punto exacto donde comenzó el fuego y si existió alguna falla mecánica o eléctrica previa al incendio.