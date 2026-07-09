Una pareja de jubilados cayó acusada de usar un kiosco para vender droga

Dos jubilados fueron detenidos en Mar del Plata acusados de vender cocaína desde un kiosco que funcionaba junto a su vivienda, en el barrio Las Heras. El procedimiento se realizó después de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas que advertían sobre movimientos sospechosos en el lugar.

El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre Intendente Eduardo Peralta Ramos al 2900. Allí, los efectivos encontraron 310 envoltorios con cocaína preparados para su comercialización y una pistola calibre .22.

La causa comenzó aproximadamente un mes antes del operativo, cuando la Fiscalía de Estupefacientes recibió avisos sobre una presunta venta de drogas en el comercio. A partir de esos datos, personal de la División Antidrogas de la Policía Federal inició tareas de vigilancia y reunió elementos que derivaron en la orden judicial.

El kiosco que terminó bajo investigación

La particularidad del caso estuvo dada por la edad de los acusados y por el lugar desde donde, según la investigación, se realizaban las operaciones. El establecimiento funcionaba como kiosco y vivienda, una combinación que había despertado sospechas entre vecinos del sector.

Al ingresar al inmueble, los investigadores encontraron más de 300 dosis fraccionadas, una cantidad que llamó especialmente la atención por estar lista para una presunta venta directa. La droga y el arma fueron secuestradas y quedaron incorporadas a la causa.

Hay una diferencia entre las primeras versiones difundidas sobre la edad de la pareja. Mientras varios medios señalaron que ambos tenían 80 años, un medio local de Mar del Plata informó que el hombre tiene 80 y su esposa 63.

Otro procedimiento en el mismo barrio

En un operativo paralelo, también realizado en el barrio Las Heras, una mujer de 35 años fue detenida durante otro allanamiento en una vivienda de calle Vignolo. En ese lugar fueron secuestrados otros 40 envoltorios con cocaína.

De esta manera, los dos procedimientos permitieron retirar de circulación un total de 350 envoltorios con droga y una pistola calibre .22. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre la presunta comercialización de estupefacientes.

La causa que involucra a los jubilados está a cargo del fiscal Rodolfo Moure y se inició a partir de información aportada por vecinos. El caso generó repercusión por la edad de los acusados y por la utilización de un kiosco como supuesto punto de venta de cocaína.