Cumplía prisión domiciliaria y fue detenido por vender droga en la casa

Durante dos allanamientos realizados este martes en el barrio Fátima I, de Concordia, la policía detuvo a dos hombres y secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. Uno de los arrestados cumplía prisión domiciliaria por una causa federal vinculada al narcotráfico.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, en el marco de una investigación iniciada tras la difusión de una publicación en redes sociales en la que se exhibía un arma de fuego.

Sorprendidos mientras fraccionaban cocaína

En el primero de los domicilios allanados, los efectivos sorprendieron a dos jóvenes mientras presuntamente fraccionaban estupefacientes para su comercialización.

De acuerdo con la información policial, uno de ellos intentó arrojar envoltorios con cocaína por una ventana y escapar del lugar, aunque fue reducido por los uniformados.

Durante el procedimiento se secuestraron 97,4 gramos de cocaína, envoltorios de marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon, un cuchillo con restos de cocaína y dinero en efectivo.

Un menor identificado y un detenido

Por disposición del fiscal José Arias, un adolescente de 17 años fue correctamente identificado, mientras que el otro involucrado quedó detenido, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de un menor.

El segundo detenido cumplía arresto domiciliario

En el segundo allanamiento, la Policía incautó 85 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, fue detenido un joven de 27 años, también acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Este sujeto cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa federal por venta de estupefacientes y aún le restaban 11 meses de condena por cumplir.