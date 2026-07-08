ATE pidió decretar un asueto nacional para celebrar la victoria de Argentina

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le reclamó este martes al presidente Javier Milei que decrete un asueto nacional para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la victoria por 3 a 2 frente a Egipto.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente sindical instó al mandatario a adoptar una medida similar a la implementada en otros países tras logros deportivos de sus selecciones.

"¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. ¡Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", expresó Aguiar.

Recordó medidas adoptadas en Paraguay y provincias argentinas

El titular de ATE hizo referencia a la decisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien dispuso un feriado para la administración pública y días no laborables para el sector privado luego de que la selección paraguaya eliminara a Alemania y avanzara a los octavos de final del Mundial.

Asimismo, recordó que varias provincias argentinas adoptaron medidas especiales para facilitar que los empleados públicos pudieran seguir el encuentro entre Argentina y Egipto.

En ese sentido, Jujuy y Tucumán decretaron asueto administrativo y escolar desde el mediodía, mientras que La Rioja y San Juan autorizaron permisos especiales para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

Críticas al Gobierno nacional

En su mensaje, Aguiar también cuestionó al Gobierno nacional por la celebración realizada días atrás en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en alusión al espectáculo de drones organizado en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el dirigente sindical volvió a plantear sus críticas a la política económica del Ejecutivo nacional. "Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas", concluyó.