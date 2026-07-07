Reforma previsional: emitieron dos dictámenes y el proyecto irá al recinto la próxima semana

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional avanzó con la firma de dos dictámenes de mayoría en el Senado provincial. Oficialismo y oposición presentaron textos diferentes que incorporan modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. La iniciativa será debatida en una sesión especial la próxima semana.
La reforma previsional Entre Ríos dio un nuevo paso este martes en el Senado provincial, luego de que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos emitieran dos dictámenes de mayoría sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, denominada "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", será girada al pleno este miércoles y se debatirá en una sesión especial prevista para la próxima semana.
La reunión conjunta se desarrolló en el segundo piso de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos). Durante el encuentro, los legisladores analizaron las modificaciones propuestas al texto original enviado por el Ejecutivo, luego de las distintas rondas de consultas con gremios, profesionales y entidades vinculadas al sistema previsional.
Tras un cuarto intermedio, los senadores consensuaron la firma de dos despachos distintos. La Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó un dictamen con mayoría oficialista, mientras que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos hizo lo propio con un texto alternativo impulsado por la mayoría del bloque peronista. Ambos proyectos serán puestos a consideración del cuerpo legislativo en la próxima sesión.
Cambios incorporados por el oficialismo
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, confirmó que el dictamen del oficialismo incorporó modificaciones surgidas del trabajo parlamentario y de los aportes realizados por los distintos sectores que participaron de las audiencias.
El legislador explicó que uno de los cambios más relevantes fue la reformulación de la declaración de emergencia previsional. Según indicó, la medida quedó establecida por un plazo de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada por otros dos si así lo dispone el Poder Ejecutivo, con la correspondiente comunicación al Poder Legislativo.
"A los fines de restaurar el equilibrio, resguardar la sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hemos puesto por el plazo de dos años, prorrogables por dos años si lo decide el Poder Ejecutivo con una debida comunicación al Poder Legislativo", sostuvo Vergara, al señalar que esa modificación tomó en cuenta observaciones técnicas y recomendaciones formuladas, entre otros, por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
El senador también informó que el dictamen establece un aporte solidario del 3% para los trabajadores activos que perciban ingresos superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal para todos los empleadores. Según explicó, ambos recursos estarán destinados a fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y contribuir a reducir su déficit.
Edad jubilatoria, aportes y regímenes especiales
Entre las modificaciones incorporadas al texto, Vergara detalló que se mantuvieron las edades jubilatorias de 65 años para los varones y 60 años para las mujeres. Asimismo, indicó que el cálculo del haber inicial se realizará considerando los últimos 15 años de remuneraciones.
Respecto de los regímenes especiales, el senador aclaró que continuarán vigentes, aunque quienes integren esos sistemas deberán efectuar aportes solidarios hasta alcanzar la edad jubilatoria general prevista en la normativa.
Además, el proyecto contempla un período de transición durante 2026 y 2027 para la implementación de los cambios. También incorpora una disposición que prioriza los expedientes previsionales actualmente en trámite. "Se establece una discriminación positiva para todos aquellos trámites que estén actualmente en la Caja de Jubilación y que reúnan los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio", remarcó el legislador.
La oposición presentó un texto alternativo
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso, explicó que el bloque opositor elaboró un dictamen alternativo al considerar que persistían diferencias de fondo que impedían arribar a un consenso con el oficialismo.
El senador señaló que el texto elaborado por su bancada incorporó "la gran mayoría de los aportes" realizados durante las jornadas de exposiciones y afirmó que el objetivo fue construir una propuesta orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional sin afectar derechos adquiridos.
Cosso precisó que el dictamen no incluye la declaración de emergencia previsional, al considerar que esa herramienta "no es necesaria". En cambio, sostuvo que el proyecto busca fortalecer institucionalmente el sistema, proteger los derechos previsionales y mejorar de manera permanente la administración de la Caja.
El legislador agregó que las modificaciones planteadas están dirigidas principalmente a quienes actualmente ingresan o lo harán en el futuro a la carrera administrativa del Estado provincial, procurando establecer reglas previsionales de largo plazo.
Fondo previsional y organismo de seguimiento
Entre las principales propuestas del dictamen alternativo figura la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional, destinado a fortalecer financieramente el sistema jubilatorio provincial.
Asimismo, el proyecto contempla la conformación del Consejo Provincial de Sostenibilidad Previsional, un organismo permanente de asesoramiento, evaluación, seguimiento institucional y formulación de recomendaciones en materia previsional. "No buscamos crear nuevos impuestos sino ser creativos a la hora de buscar fondos para fortalecer el sistema", afirmó Cosso al explicar el espíritu de la iniciativa impulsada por el bloque opositor, indicaron fuentes del Senado.
Con los dos dictámenes ya firmados, el proyecto de reforma previsional Entre Ríos ingresará formalmente este miércoles al pleno del Senado. La expectativa está puesta en la sesión especial prevista para la próxima semana, cuando los legisladores debatirán ambas propuestas y definirán el futuro de una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia previsional durante el presente período legislativo.