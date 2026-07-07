Aprueban un plan nacional ante la alta probabilidad del fenómeno El Niño

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia destinada a fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles inundaciones y crecidas asociadas al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial y prevé una articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para enfrentar eventuales emergencias hidrometeorológicas.

La decisión se fundamenta en los pronósticos meteorológicos que anticipan una probabilidad superior al 70% de que se desarrollen condiciones vinculadas al fenómeno El Niño a partir del trimestre junio-julio-agosto de este año. Según la resolución, esa probabilidad aumentaría durante los meses siguientes y tendría especial incidencia sobre la Cuenca del Plata, donde podrían registrarse precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano 2026-2027.

El documento señala que ese escenario incrementa el riesgo de inundaciones y crecidas, por lo que considera necesario planificar con anticipación la utilización de recursos y la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Coordinación entre Nación, provincias y municipios

El plan será ejecutado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que tendrá a su cargo la articulación con las áreas de protección civil, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y autoridades provinciales y municipales.

La resolución establece que el objetivo es fortalecer los mecanismos de coordinación técnica y operativa para responder de manera más eficiente frente a eventos climáticos extremos, especialmente inundaciones provocadas por lluvias intensas o crecidas de ríos.

Además, la Agencia Federal de Emergencias quedó facultada para actualizar el plan en función de la evolución de las condiciones meteorológicas o de cualquier circunstancia operativa que requiera modificaciones.

Entre Ríos, entre las provincias que deberán seguir la evolución del fenómeno

Si bien la resolución no menciona provincias en particular, advierte que la Cuenca del Plata podría ser una de las regiones más afectadas por un eventual episodio de El Niño. Ese sistema hidrográfico comprende a Entre Ríos y suele registrar impactos cuando aumentan las precipitaciones en el norte de la cuenca, generando crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

El plan busca que las jurisdicciones cuenten con protocolos de actuación, mecanismos de coordinación y recursos previamente organizados para responder con mayor rapidez ante eventuales situaciones de emergencia.