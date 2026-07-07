Gala de eliminación en Gran Hermano: quién abandonó la casa tras el voto del público

La casa de Gran Hermano vivió este lunes una nueva noche con gala de eliminación y Leandro Nigro se convirtió en el nuevo eliminado del reality al perder el mano a mano frente a Luana, quien logró mantenerse una semana más en competencia gracias al voto del público.

La definición se estiró hasta el final de la gala y mantuvo en vilo tanto a los participantes como a los seguidores del programa. Finalmente, Santiago Del Moro anunció que Nigro debía abandonar la casa más famosa del país, poniendo fin a su participación en esta edición.

La placa de eliminación desembocó en un cara a cara entre Luana y Leandro Nigro, dos participantes que llegaron a la instancia decisiva tras la votación de los espectadores.

Como suele ocurrir en las definiciones más ajustadas del reality, el resultado se conoció recién sobre el cierre del programa. Cuando llegó el momento del anuncio, la decisión del público favoreció a Luana, que continuará en juego, mientras que Nigro tuvo que despedirse de sus compañeros.

Con la salida de Leandro Nigro, la competencia entra en una etapa cada vez más decisiva. Los participantes que permanecen en la casa deberán afrontar nuevas pruebas, nominaciones y estrategias en busca de un lugar en la recta final del certamen.

La eliminación también reconfigura las alianzas dentro del juego y promete modificar el equilibrio entre los distintos grupos, en un momento clave de Gran Hermano, donde cada voto puede cambiar el destino de los jugadores.