José María Listorti mostró las playas de Miami, dijo que "es un asco" y un comentario ponderó un balneario entrerriano

José María Listorti compartió un video desde Miami Beach, donde viajó para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026, y mostró el estado de las playas afectadas por la acumulación de sargazo. La publicación se volvió viral y, entre los miles de comentarios, uno de los mensajes destacó a Entre Ríos como destino turístico.

"No, es un asco. ¿Mirá lo que es esto? Parece que estás en un pantano. Un asco, ¿no? Es la playa de Miami", expresó el conductor mientras recorría la costa cubierta por algas.

El video, publicado en sus redes sociales bajo el título "Hermosas las playas de Miami", superó los 4,5 millones de reproducciones y generó miles de reacciones de usuarios que compararon las playas de Estados Unidos con distintos destinos argentinos.

Foto: Instagram

Entre los comentarios que más repercusión tuvieron apareció uno que mencionó a la provincia de Entre Ríos.

"Aguante Paso Vera, Entre Ríos, Concepción del Uruguay", escribió un usuario, en referencia al tradicional balneario entrerriano.

El sargazo afecta las playas de Miami

La presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas del sur de Florida coincide con la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026.

De acuerdo con informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y de la Universidad del Sur de Florida (USF), la acumulación de estas algas alcanzó niveles elevados durante junio y julio, lo que modificó las condiciones habituales de playas como Miami Beach y Hollywood Beach.

Además del aspecto visual, el sargazo genera olores al descomponerse y obliga a las autoridades locales a realizar tareas diarias de limpieza para mantener habilitados los principales sectores turísticos.

Durante su estadía en Miami, Listorti también se quejó del exceso de música en la playa, al señalar que la cantidad de parlantes dificultaba disfrutar de un ambiente tranquilo.