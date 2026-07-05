Gualeguaychú: detuvieron a un joven de 20 años por agredir a un hombre que permanece en terapia intensiva

El episodio ocurrió en la zona de la costanera de Gualeguaychú esta mañana

Un hombre de 47 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Gualeguaychú tras haber sido hallado con lesiones durante la mañana del domingo. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años, señalado como presunto autor de la agresión.

El procedimiento se inició alrededor de las 7, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de las calles San Martín y Guerra, donde encontraron al hombre lesionado, presuntamente como consecuencia de una agresión física.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

En el lugar se solicitó una ambulancia que trasladó a la víctima al hospital. Tras los estudios médicos, el profesional de guardia informó que presentaba un

traumatismo de cráneo con fractura del parietal derecho y una hemorragia intracraneal, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

La investigación en curso

El fiscal auxiliar dispuso la apertura de una causa de oficio por el presunto delito de lesiones graves y ordenó la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal para identificar al responsable.

Durante la investigación, los efectivos relevaron imágenes de cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la zona de la Costanera y analizaron información obtenida a través de redes sociales.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó un allanamiento que permitió localizar y detener al presunto agresor, un joven de 20 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y avanzar en su esclarecimiento.

Detuvieron a un hombre de 25 años por un presunta violencia de género

Otro hombre fue detenido durante la madrugada del domingo en un local bailable ubicado en la zona de la Costanera de Gualeguaychú, acusado de un presunto hecho de violencia de género contra una joven de 18 años.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que prestaban servicio adicional en el establecimiento, luego de que la joven se acercara para denunciar que había sido agredida físicamente por el hombre momentos antes, dentro del local.

Tras recabar la información e identificar al señalado, los uniformados dieron intervención a la fiscal de Género de turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y la recepción de la denuncia de la presunta víctima.

Posteriormente, personal de la Sección Comando Radioeléctrico trasladó al detenido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La joven manifestó que se presentaría por sus propios medios para formalizar la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.