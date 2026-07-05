Neymar anunció el final de su ciclo con Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 podría haber marcado el cierre de la carrera internacional de Neymar. Tras la derrota por 2-1, el delantero dejó entrever que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha.

Visiblemente emocionado, el futbolista habló en la zona mixta del Estadio Nueva Jersey, el mismo escenario donde debutó con la selección brasileña el 10 de agosto de 2010, en un amistoso frente a Estados Unidos en el que también anotó un gol.

"Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá", expresó el atacante.

Una trayectoria de 16 años con Brasil

Con estas declaraciones, Neymar puso en duda la continuidad de un ciclo que se extendió durante casi 16 años con la selección brasileña.

A lo largo de su carrera con la Canarinha disputó 130 partidos, convirtió 79 goles —33 de ellos en competencias oficiales— y brindó 59 asistencias, convirtiéndose en uno de los máximos referentes de la historia del seleccionado.

Además, participó en cuatro Copas del Mundo, alcanzando una semifinal, dos cuartos de final y los octavos de final en su última participación, aunque nunca logró conquistar el título mundial.

Ingresó en el segundo tiempo y marcó de penal

A sus 34 años, Neymar comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo por decisión del entrenador Carlo Ancelotti, cuando Brasil buscaba revertir el resultado ante Noruega.

El delantero descontó de penal en el tramo final del encuentro, pero el gol no alcanzó para evitar la eliminación.

Antes de ejecutar el remate protagonizó un intercambio con el arquero noruego Ørjan Nyland, a quien le preguntó: "¿Dónde lo quieres?". Tras convertir, volvió a dirigirse al guardameta y recibió una tarjeta amarilla por su reacción.

Un final marcado por la emoción

Una vez consumada la eliminación, Neymar rompió en llanto sobre el campo de juego y fue consolado por Raphinha.

La derrota prolongó la sequía mundialista de Brasil, que no conquista la Copa del Mundo desde 2002, y podría haber significado el cierre definitivo de la carrera internacional de uno de los futbolistas más importantes de la historia del país.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó", concluyó el delantero.