Inglaterra y México disputan un lugar en octavos con un intenso duelo en el Estadio Azteca

El partido entre México e Inglaterra cambió de rumbo a los 37 minutos, cuando Jude Bellingham abrió el marcador para Inglaterra con un certero cabezazo dentro del área tras una gran jugada y asistencia de Bukayo Saka.

El segundo gol llegó a los 39:45 del primer tiempo y volvió a tener como protagonista a Jude Bellingham, que firmó su doblete tras definir una jugada iniciada por Harry Kane, autor de la asistencia. Con este gol, los dirigidos por Thomas Tuchel toman una ventaja importante en el Estadio Ciudad de México.

El gol de México se anotó a los 43:41 del primer tiempo. Julián Quiñones marcó el 1-2 y le dio vida al conjunto local en el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

El tercer gol inglés fue convertido por Harry Kane, a los 63:58 que transformó un penal y amplió la diferencia para el conjunto dirigido por Thomas Tuchel. Con este resultado parcial, los ingleses están clasificándose a los cuartos de final, donde enfrentarían a Noruega.

Raúl Jiménez convirtió el segundo tanto para el conjunto mexicano a los 68 minutos, en un apretado partido.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre comenzó con una postura agresiva, presionando la salida inglesa y generando las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Jordan Pickford. Inglaterra, por su parte, respondió con ataques rápidos y buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros para inquietar a la defensa mexicana.

Una de las ocasiones más claras fue para Inglaterra, cuando Anthony Gordon remató al arco, aunque su disparo no logró romper la igualdad.

El partido comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica que afectó los alrededores del Estadio Azteca, obligando a la FIFA a activar el protocolo de seguridad antes del inicio del encuentro.

El vencedor de esta serie avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde ya espera Noruega, que horas antes dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil por 2-1 con un doblete de Erling Haaland.