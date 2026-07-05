Tras la derrota de Brasil ante Noruega, estallaron los memes en las redes sociales

Luego del tenso partido en los octavos del Mundial 2026, se desató una avalancha de memes en redes sociales, con Erling Haaland y las cargadas de los hinchas argentinos como protagonistas.
La sorpresiva eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo sacudió al fútbol internacional, sino que también provocó una verdadera catarata de memes en las redes sociales, donde los hinchas aprovecharon para reaccionar con humor al nuevo tropiezo de la Canarinha.
El conjunto escandinavo dio uno de los grandes batacazos del torneo al imponerse por 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, gracias a un doblete de Erling Haaland, quien se convirtió en la gran figura del encuentro y también en el protagonista de las publicaciones virales.
Haaland, la estrella de los memes
Tras el pitazo final, la red social X se llenó de imágenes, bromas e ironías dedicadas al delantero noruego, quien apareció en montajes como "el verdugo" de Brasil y fue comparado con otros futbolistas que marcaron eliminaciones históricas de la selección brasileña.
Muchas de las publicaciones destacaron la actuación del atacante, que anotó de cabeza a los 79 minutos y selló la clasificación con un espectacular gol en el tramo final del partido.
Los hinchas argentinos no dejaron pasar la oportunidad
Como suele ocurrir en cada derrota de Brasil, miles de aficionados argentinos inundaron las redes sociales con cargadas hacia su clásico rival.
Las bromas hicieron referencia al nuevo fracaso mundialista de la Verdeamarela, que acumula otra eliminación temprana y continúa sin conquistar la Copa del Mundo desde el título obtenido en 2002.
Entre los memes más compartidos aparecieron comparaciones con eliminaciones anteriores, referencias a Haaland como "nuevo héroe argentino" y montajes
humorísticos sobre el inesperado triunfo de Noruega.
Brasil suma otro golpe en los Mundiales
La caída frente al conjunto escandinavo representa un nuevo revés para Brasil, que llegaba como uno de los candidatos al título, pero volvió a despedirse antes de los cuartos de final.
Mientras Noruega celebró una clasificación histórica y espera por el ganador del duelo entre México e Inglaterra, las redes sociales convirtieron el resultado en tendencia mundial, demostrando una vez más que el Mundial también se juega en internet.