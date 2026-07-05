Brigadistas entrerrianos regresan al país tras rescatar a cinco personas con vida en Venezuela

Los brigadistas de Gualeguay Gastón Velázquez y Osiris López, que participaron en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos en Venezuela, emprendieron su regreso al país luego de completar seis días de intensa labor humanitaria. El equipo logró localizar a 48 víctimas bajo los escombros, de las cuales cinco fueron rescatadas con vida, incluidos dos niños.

Los bomberos voluntarios, integrantes del equipo de ACECC Argentina, concluyeron su misión en el estado venezolano de La Guaira junto a los perros de rescate Roma y Oma, fundamentales en las operaciones de búsqueda.

Foto: R2820

De acuerdo con el balance oficial de la misión, el contingente argentino realizó 48 localizaciones entre los edificios colapsados. Como resultado de su trabajo, cinco personas fueron rescatadas con vida, mientras que los cuerpos de 43 víctimas fueron recuperados para su posterior identificación.

Tras la desmovilización del equipo, los brigadistas iniciaron su traslado hacia Colombia, desde donde abordarán el vuelo que los llevará de regreso a Argentina.

Nuevos equipos continúan las tareas

Con la finalización de la misión del contingente de Gualeguay, nuevas brigadas especializadas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba llegaron a Venezuela para relevar a los rescatistas y continuar con las operaciones en las zonas afectadas.

Foto: R2820

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay destacaron el esfuerzo físico y emocional que implicó la misión y expresaron su reconocimiento al compromiso demostrado por sus representantes.

"Desde Gualeguay queremos expresarles, una vez más, nuestro orgullo y agradecerles por representar tan dignamente a nuestra institución, a nuestra ciudad y a nuestro país en una misión humanitaria de semejante magnitud", señalaron desde la institución.

El último balance oficial elevó a 3.342 la cifra de fallecidos como consecuencia de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Además, las autoridades informaron que 16.740 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas con vida desde el inicio de la emergencia y 17.345 habitantes perdieron sus viviendas, reflejando la magnitud de una de las peores catástrofes naturales que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.