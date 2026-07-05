La Fiesta Regional del Locro reunió a vecinos y visitantes en una jornada de sabores y música en Oro Verde

REDACCIÓN ELONCE
La décima edición de la Fiesta Regional del Locro se realizó este domingo con una importante concurrencia. A pesar de la tarde fría, vecinos y visitantes disfrutaron de los platos tradicionales, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia en el predio multieventos.
La Fiesta Regional del Locro celebró este domingo su décima edición en el predio multieventos de Oro Verde, donde vecinos y visitantes acompañaron una jornada que combinó gastronomía típica, música en vivo y actividades para todas las edades. Aunque la tarde se presentó con bajas temperaturas, el público respondió con una gran convocatoria y disfrutó de las distintas propuestas con entrada libre y gratuita.
Desde el mediodía, las instituciones locales ofrecieron una amplia variedad de comidas tradicionales. El gran protagonista volvió a ser el locro, del que se sirvieron alrededor de 2.000 porciones, aunque también hubo asado con cuero, choripanes, sándwiches de bondiola, empanadas, pirok, papas fritas, súper panchos y otras opciones gastronómicas que acompañaron la celebración.
Gastronomía y tradición
Las filas frente a los puestos reflejaron el interés del público por degustar un plato caliente en una jornada invernal. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades recorrieron el predio y compartieron el tradicional almuerzo, consolidando una vez más a la Fiesta Regional del Locro como uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la región.
El encuentro permitió, además, que las instituciones participantes recaudaran fondos mediante la venta de comidas, fortaleciendo el carácter comunitario que distingue a esta celebración.
Música y propuestas para toda la familia
La programación artística comenzó con Justi Justina, quien brindó un espectáculo pensado para las infancias, en el inicio del receso invernal. Luego fue el turno del Ballet de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que presentó un colorido despliegue con más de 80 bailarines sobre el escenario.
La música continuó con las actuaciones de María Luz Erazun, Los Riedel, Sembrando Chamamé y Maravillas Alemanas, mientras que el cierre estuvo a cargo de Los Príncipes, que hicieron bailar al público hasta el final de la jornada.
Con una combinación de gastronomía regional, espectáculos y un ambiente familiar, la décima edición de la Fiesta Regional del Locro volvió a convocar a una multitud y reafirmó su lugar como una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario de Oro Verde.